La decisión que tomó Joel Raffo con Sporting Cristal tras malos resultados y críticas de hinchas

Perder 6-0 ante Palmeiras, fue la gota que rebalsó el vaso. Sporting Cristal no atraviesa un buen momento deportivo y sus hinchas exigen cambios radicales. Uno de los pedidos del 'Pueblo celeste' es que Joel Raffo venda la institución.

¿Se venderá Sporting Cristal tras malos resultados?

En una entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP, Gustavo Zevallos dejó en claro que Joel Raffo no tiene previsto vender Sporting Cristal, tal como lo piden los fanáticos del cuadro celeste.

"Tengo una relación directa con el presidente. Vamos a aplicar medidas y acciones para corregir y estar a la altura y exigencia del club. No se tiene previsto vender el club por parte de Joel Raffo", expresó Gustavo Zevallos.

Joel Raffo es criticado por los hinchas de Sporting Cristal

Luego, Zevallos afirmó todos están comprometidos en revertir este complicado momento, descartando la salida de un directivo, de Julio César Uribe o del entrenador Paulo Autuori.

"Julio César Uribe no ha renunciado. No ha renunciado nadie. Paulo Autuori no está arrepentido de estar en el club. En ningún momento. Está muy dolido, pero sabe que esto va a cambiar", contó el director deportivo.

Grupo de inversionistas interesados en invertir en el fútbol peruano

Felipe Cantuarias contó que hay un grupo de inversionistas del exterior que están interesados en invertir en el fútbol peruano, agregó que hay esperanza para que Sporting Cristal pueda revertir el mal momento.

"Hay grupo inversionista interesado en entrar al fútbol peruano y en ese sentido no es vender humo. Cuando hablo algo es porque tengo sustento. Si los dirigentes históricos con la hinchada trabajamos juntos para buscar una salida en base al diálogo, no a la violencia, podemos revertir esta situación. Cualquier ecuación de compra del club incluye dirigentes históricos, gente hincha que garantice que se recuperen la historia, la identidad y que las decisiones se tomen con sangre celeste", declaró Felipe Cantuarias a Radio Ovación.