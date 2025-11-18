Confirmado: Destacado volante que jugó en Inglaterra se unirá a Universitario para el 2026

Universitario de Deportes buscará seguir siendo protagonista en la siguiente temporada, donde tendrá el objetivo de conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores. Con ese propósito en mente, la directiva ya planifica el plantel y, en medio de los rumores por los fichajes, se conoció que un destacado volante que jugó en el fútbol inglés se vestirá de crema en 2026.

Destacado volante que jugó en Inglaterra se unirá a Universitario

Yuriel Celi llegó a Universitario en 2023 como una de las grandes promesas del club, con expectativas de consolidarse como titular. Sin embargo, no logró mantener regularidad en el primer equipo y fue cedido a Deportivo Garcilaso a inicios de esta temporada.

Se conoció que el mediocentro de 23 años finalizará su préstamo con el cuadro imperial al cierre de la campaña, por lo que deberá retornar a Ate para sumarse a los entrenamientos de Universitario y buscar ganarse un lugar en el equipo dirigido por el DT Jorge Fossati.

Yuriel Celi volverá con Universitario para la siguiente temporada de la Liga 1.

Cabe señalar que la continuidad de Celi será evaluada por la dirección deportiva de la ‘U’. Considerando su juventud y proyección en el fútbol nacional, el club podría optar por mantenerlo, dándole la oportunidad de destacar nuevamente y mostrar todo su talento.

Yuriel Celi jugó en Inglaterra

Es preciso recordar que Yuriel Celi debutó muy joven en el fútbol peruano, destacando primero con la Academia Cantolao y luego en las categorías menores de la selección nacional. Posteriormente, fichó por Carlos A. Manucci antes de dar el gran salto al fútbol europeo con el Hull City de Inglaterra.

Sin embargo, no logró consolidarse en las divisiones juveniles del club inglés y fue cedido a Universitario, donde finalmente firmó contrato y comenzó a buscar regularidad en el primer equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Yuriel Celi con Universitario?

De acuerdo a la información del portal internacional Transfermarkt, Yuriel Celi mantiene un vínculo contractual con Universitario hasta finales del 2026. Por lo que aún deberá jugar una temporada más con los cremas.