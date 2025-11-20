¿Se despide? Tricampeón con Universitario da fuerte confesión de cara al 2026: "No se me valora..."

Universitario de Deportes tiene una base de jugadores que fueron parte del tricampeonato obtenido este 2025. Los cremas celebraron por todo lo alto estos tres trofeos consecutivos, pero ahora un referente de la institución crema ha tomado la palabra para expresar su sentir ante los millones de aficionados.

Se trata de Matías Di Benedetto, central argentino de 33 años que mantiene vínculo con los cremas y que ahora ha brindado unas declaraciones en el que denota su sentir de vestir la camiseta de la 'U'. No solo resalta la grandeza que tiene la institución de Ate, sino sobre algunas críticas que ha llegado a sus oídos a lo largo de estas tres temporadas.

"¿Infravalorado? Me sorprendiste con la pregunta… Por más que uno se quiere aislar de todo, algo siempre ve, algo te llega. Yo trato de no ver mucho. Quizás en general, siento que hay gente de la 'U', la verdadera hinchada de la 'U', valora lo que hice en estos tres años. Pero sí, quizás periodistas y exfutbolistas que me dan con un caño y creo que innecesario. Por eso no suelo hablar. No es fácil ponerte esta camiseta, voy casi 120 partidos con la 'U', salí tres veces campeón… creo que no se me valora quizás el trabajo que yo hice durante estos 3 años", expresó en una entrevista a "Pase Filtrado".

Con estas palabras, el futbolista reafirma que su único objetivo es dar todo de sí en el campo y responder a las críticas con su juego. El central argentino ha sido titular indiscutible en el cuadro de Ate, por lo que ahora espera ser parte del anhelado tetracampeonato que paralizaría a todo un país.

¿Cuándo termina el contrato de Matías Di Benedetto con Universitario?

Matías Di Benedetto llegó a Universitario de Deportes a inicios del 2023 por una temporada. Dado su buen nivel en la obtención del título, se le renovó contrato hasta diciembre del 2027, por lo que el defensa argentino tiene dos años más por delante con camiseta crema. Gran momento del jugador que partido a partido se ha ganado el respeto de la afición.

