¿Pablo Erustes a Universitario? La 'U' tomó importante decisión con el goleador argentino

Universitario de Deportes tiene el objetivo de armar un plantel competitivo para buscar ganar el tetracampeonato del fútbol peruano y llegar a últimas instancias de la Copa Libertadores. Es por eso que el club crema está en búsqueda de su goleador extranjero; sin embargo, se pudo conocer que Pablo Erustes estuvo cerca y los merengues tomaron una firme decisión.

Universitario tomó una firme decisión con el fichaje de Pablo Erustes

El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló que Erustes fue ofrecido a Universitario para ser el delantero extranjero que tanto están buscando en reemplazo de Diego Churín.

Sin embargo, el comunicador reveló que la operación no continuó, por lo que se entiende que el equipo dirigido por Jorge Fossati no tiene dentro de sus posibilidades fichar al delantero argentino, quien es una de las piezas clave de Deportivo Garcilaso.

Pablo Erustes fue ofrecido a Universitario, pero el club lo rechazó y ahora está cerca de jugar por Melgar.

Es por eso que, tras la negativa crema, Pablo Erustes está a un paso de cerrar su fichaje con FBC Melgar para que sea su delantero en la Liga 1 2026, a pesar de también tener ofertas con Emelec de Ecuador y Erbil SC de Irak.

El cuadro arequipeño tiene en mente que el argentino tome la posta que va a dejar César Cuesta al finalizar las temporadas y tenga una competencia interna con el otro goleador de la Liga 1, Jhonny Vidales, por lo que le ofrecen 3 años de contrato.

Además, Erustes tiene el lado positivo de que actualmente se encuentra en proceso de nacionalización como peruano, por lo que el próximo club que lo contrate no lo considerará como extranjero.

Pablo Erustes en Deportivo Garcilaso logró ser una pieza clave para que su club clasifique a la Copa Sudamericana, tras anotar goles importantes y ser determinante en las victorias.

Además, es considerado uno de los goleadores de la Liga 1, luego de marcar 15 goles entre el Torneo de Apertura y Clausura, algo que resulta sumamente atractivo para cualquier equipo que desee ficharlo.

Sin embargo, a pesar de todas estas buenas características y estadísticas, Erustes no jugará en Universitario de Deportes la próxima temporada y Melgar ahora va con todo para dar un golpe en el mercado de fichajes.