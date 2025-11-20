Pablo Bengoechea quedó rendido y llenó de elogios a jugador de Universitario: "Muy completo"

Pablo Bengoechea pasó por la selección peruana (como asistente y DT interino) y Alianza Lima. Por ello, su palabra siempre tendrá eco entre los hinchas. En una reciente entrevista, el 'profesor' no dudó en elogiar a Álex Valera, goleador de Universitario.

El ídolo de Peñarol indicó que la selección peruana ganó un delantero con gran potencial. Explicó que Valera es un jugador con muchos recursos, que puede ocupar la posición de '9' o segundo atacante. Además, tiene diversas formas de llegar a gol.

"Ahora que Álex Valera está en la selección, Perú ha ganado un delantero con un potencial enorme, algo que en las Eliminatorias no tenían. Es un ‘9’ muy completo con muchos recursos. No sé si va a continuar en Universitario, porque ha tenido una gran temporada", indicó el exDT de Alianza Lima en Línea de 5.

¿Álex Valera seguirá en Universitario?

Álex Valera tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. El deseo del cuadro crema es ampliar el vínculo con el atacante de 29 años por varias temporadas, lo consideran un hombre clave en su proyecto.

Ese deseo también es compartido por Valera. En diversas entrevistas, el atacante que pasó por Al Fateh indicó que está muy feliz en la 'U' (el equipo de sus amores) y su objetivo es ganar el tetracampeonato.

¿Cuánto vale Álex Valera?

La gran temporada de Álex Valera en Universitario se ve reflejado en su valor en el mercado. Según Transfermarkt, el precio del jugador creció considerablemente. Ahora cuesta un millón de euros, el más alto de su carrera.