- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Pablo Bengoechea quedó rendido y llenó de elogios a jugador de Universitario: "Muy completo"
Pablo Bengoechea, DT que es muy querido en Alianza Lima, fue directo y no dudó en elogiar a jugador de Universitario. Expresó que es muy completo y no sabe si seguirá en la U.
Pablo Bengoechea pasó por la selección peruana (como asistente y DT interino) y Alianza Lima. Por ello, su palabra siempre tendrá eco entre los hinchas. En una reciente entrevista, el 'profesor' no dudó en elogiar a Álex Valera, goleador de Universitario.
PUEDES VER: Hernán Barcos fue directo y habló sobre la oferta de club uruguayo: "Duele tener que irse..."
El ídolo de Peñarol indicó que la selección peruana ganó un delantero con gran potencial. Explicó que Valera es un jugador con muchos recursos, que puede ocupar la posición de '9' o segundo atacante. Además, tiene diversas formas de llegar a gol.
"Ahora que Álex Valera está en la selección, Perú ha ganado un delantero con un potencial enorme, algo que en las Eliminatorias no tenían. Es un ‘9’ muy completo con muchos recursos. No sé si va a continuar en Universitario, porque ha tenido una gran temporada", indicó el exDT de Alianza Lima en Línea de 5.
¿Álex Valera seguirá en Universitario?
Álex Valera tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. El deseo del cuadro crema es ampliar el vínculo con el atacante de 29 años por varias temporadas, lo consideran un hombre clave en su proyecto.
Ese deseo también es compartido por Valera. En diversas entrevistas, el atacante que pasó por Al Fateh indicó que está muy feliz en la 'U' (el equipo de sus amores) y su objetivo es ganar el tetracampeonato.
¿Cuánto vale Álex Valera?
La gran temporada de Álex Valera en Universitario se ve reflejado en su valor en el mercado. Según Transfermarkt, el precio del jugador creció considerablemente. Ahora cuesta un millón de euros, el más alto de su carrera.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90