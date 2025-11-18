Arquero de Rusia se pronuncia y hace impensada revelación tras gol de Álex Valera: "Muy..."

La selección peruana quedó lista para vivir un nuevo partido amistoso internacional contra Chile HOY martes en el 'Clásico del Pacífico' desde Sochi. La 'Bicolor' ya dejó atrás el empate 1-1 ante Rusia, y se enfoca en cerrar el 2025 con un triunfo frente al cuadro de Nicolás Córdova. En la antesala del cotejo, el guardameta Matvéi Safónov realizó una sorpresiva revelación tras el gol de Álex Valera. ¿Qué dijo?

Arquero de Rusia rompió su silencio tras gol de Álex Valera

Según informó el periodista Gian Franco Zelaya en su cuenta oficial de 'X', Safónov de 26 años tardó en procesar la dura igualdad que consiguió su equipo contra la 'Blanquirroja' en San Petersburgo, motivo por el cual, a días de haber vivido este duro episodio, el golero ruso lanzó un conmovedor relato.

"Para ser honesto, tras el gol contra Perú estuve muy triste un par de días. Es que cuando te hacen goles así, enseguida te das cuenta de que tienes que hacerlo mejor", expresó el portero.

Hay que recordar que tras el pitazo final en Rusia, uno de los exfutbolistas e históricos referentes de 'el equipo nacional', Vladimir Ponomarev impactó en los hinchas al cuestionar el nivel del futbolista del PSG, a través de un firme mensaje.

"¿El gol fallado? Fue un remate de mariposa de Safónov. Por eso no juega en el PSG. ¿Quién necesita a un jugador tan pasajero?", señaló Ponomarev para una entrevista con SE.

Rusia perdió con Chile en amistoso internacional

El último sábado, la selección de Rusia cayó 2-0 contra la 'Roja' en un duelo de preparación disputado en Sochi. Los goles para el elenco sureño fueron marcados por Gonzalo Tapia y Ben Brereton. Con ello, el conjunto de Valeri Karpin se despide esta temporada, con un saldo de un empate y una derrota en sus recientes 2 compromisos.