- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Rodrigo Ureña, figura de Universitario, donó importante cifra a hinchas de U de Chile en Argentina
Se reveló que Rodrigo Ureña tuvo el generoso gesto de donar importante cantidad de dinero a los hinchas de la U de Chile que sufrieron actos de violencia ante Independiente.
Lo ocurrido en tierras argentinas entre los hinchas de U de Chile e Independiente durante la vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ha sido noticia en todo el continente y en Perú no fue la excepción. La dimensión de los sucesos tocó las fibras más sensibles de la figura de Universitario, Rodrigo Ureña, quien sorprendió a tener un gran gesto con sus compatriotas hinchas 'Azules'.
PUEDES VER: Universitario vs Alianza Lima hoy: historial y cómo quedaron los últimos 10 clásicos peruanos
De acuerdo a información que llega del medio chileno En Cancha y por la cuenta de Instagram 'Salas Clothing', el volante del cuadro crema realizó la importante donación de una fuerte suma de dinero para apoyar a los aficionados de su exequipo que fueron afectados por los desmanes ocurridos en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.
"Un azul de corazón. Se puso en contacto conmigo al instante después de lo sucedido en el país vecino. Sin dudarlo, quiso estar presente y ayudar a los camaradas afectados en Argentina. Gracias por confiar en mí, hermano Rodrigo Ureña", se lee en la historia que subió la cuenta antes mencionada en Instagram.Rodrigo Ureña, jugador de Universitario, donó alta suma de dinero a los hinchas afectados de U de Chile en Argentina. Foto: Instagram
¿Cuánto dinero donó Rodrigo Ureña a los hinchas de la U de Chile?
Según lo que se reveló en el citado portal, la cantidad que el futbolista de 32 años donó fue de 1.5 millones de pesos chilenos (más de 5400 soles) y que este ya está en manos de la hinchada que resultó afectada en Argentina. "El monto total fue de 1.5 (millones), dinero que ya fue enviado a los camaradas", dio a conocer el perfil de Instagram 'Salas Clothing'.
Rodrigo Ureña jugó muchos años en U de Chile
El 'Pitbull' Ureña tiene un fuerte vínculo con la U de Chile debido a que ha jugado en dicho club en tres etapas distintas (2013 - 2014, 2015 y 2016), pero con poca participación en los terrenos de juego. Además, por su buen momento en Universitario, se especuló que el 'Romántico Viajero' lo quería de vuelta este 2025, pero eso nunca terminó concretándose.
Rodrigo Ureña es una de las figuras de Universitario
En tres temporadas con Universitario, Rodrigo Ureña se ha convertido en una de las figuras y pieza clave en el bicampeonato conseguido en 2023 y 2024. El presente año ha sido igual de bueno para el mediocampista chileno, quien logró el Torneo Apertura y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores con los cremas, pero actualmente se encuentra lesionado por un desgarro en el gemelo y se perderá el clásico ante Alianza Lima de este domingo.Rodrigo Ureña es de los jugadores más importantes de Universitario este 2025. Foto: Universitario de Deportes
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por GOLPERÚ: a qué hora juega y qué canal pasará el Clásico
- 2
Alianza Lima ganó 4-1 y es líder absoluto con mayor puntaje que Universitario y Sporting Cristal
- 3
Alineaciones Universitario vs Alianza Lima HOY: el sorpresivo once de Fossati y Gorosito para el clásico
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90