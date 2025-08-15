0

Medio chileno lanza ácida crítica a Ureña y Universitario: "Protagonista en el descalabro..."

La goleada de Palmeiras sobre Universitario no pasó desapercibida en Chile, donde también analizaron el papel de Rodrigo Ureña en la Copa Libertadores.

Redacción Líbero
Rodrigo Ureña fue titular en el U-Palmeiras.
El partido de ida entre Universitario y Palmeiras dio que hablar en todo el continente, no solo por el contundente 4-0, sino también por el marcado favoritismo de los brasileños para alzar la Copa Libertadores 2025. En Chile, el duelo en el Estadio Monumental no pasó desapercibido y las críticas hacia los ‘merengues’ fueron especialmente ácidas.

Rodrigo Ureña solo jugó el primer tiempo ante Palmeiras en Copa Libertadores

El medio ADN informó sobre la caída de la 'U', y además apuntaron a la presencia de su compatriota, Rodrigo Ureña en el once de Jorge Fossati, los errores que tuvo en el campo y su rápido cambio al inicio del segundo tiempo, para alinear a Jorge Murrugarra en su lugar.

"En la que es claramente la llave más dispareja en lo que va de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario no pudo hacer nada ante Palmeiras", inicia el medio en mención y luego añadieron: "El cuadro 'crema' contó como titular con el volante nacional Rodrigo Ureña, protagonista en el descalabro de los incaicos como locales, prácticamente ya sentenciando la llave en su contra".

El portal agregó una de las jugadas específicas del chileno: "Rodrigo Ureña cometió un error en la salida que casi le costó el 3-0, el cual llegó finalmente tras una arremetida de Vitor Roque a los 30 minutos... el DT tomó la decisión de sacar en el entretiempo al volante nacional. Sin embargo, las cosas no mejoraron para Universitario".

Fossati explicó el cambio de Ureña en el U-Palmeiras:

El entrenador de Universitario, Jorge Fossati, explicó que tomó la decisión sacar del campo a Rodrigo Ureña por una dolencia que debía ser atendida, además confirmó que no hay un diagnóstico hasta que pase por las pruebas médicas respectivas.

"Tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo. Recién mañana o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas", dijo en conferencia de prensa.

