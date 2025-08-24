¿Qué pasó con Diego Romero, exarquero de Universitario, que dio el salto a Banfield de Argentina?

Diego Romero, exarquero de Universitario de Deportes decidió dar el salto al extranjero en Banfield de Argentina en enero del 2025. No obstante, actualmente el golero nacional atraviesa un complicado presente con el 'Taladro' a falta de oportunidades en el primer equipo.

Como se recuerda, 'Chiquito' Romero se fue de la escuadra merengue y fichó por el elenco argentino en condición de préstamo, con el objetivo de tener una mayor continuidad. Su llegada al conjunto dirigido por Pedro Troglio, estratega con pasado en tienda merengue, se dio tras venir atravesando un buen nivel en el arco de la 'U'.

Sin embargo, en medio de ese momento, el portero nacional de 24 años tenía una sana competencia por el puesto con el guardameta uruguayo Sebastián Britos, lo cual incrementó la chance de que el futbolista emigre al exterior.

Diego Romero y su presente en Banfield de Argentina

Diego Romero y su complicado presente con Banfield este 2025

Ya en Banfield de Argentina, un hecho que viene sorprendiendo a los hinchas del cuadro de Ate es la muy poca regularidad de la cual goza el arquero peruano. De acuerdo a los números, apenas ha disputado un partido oficial con el 'Taladro', correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2025 contra Club Villa Mitre, el pasado 4 de abril.

En aquel encuentro, Romero se lució con una gran atajada, además fue clave para que su equipo avance a la siguiente ronda del torneo gaucho. Desde entonces, el golero con pasado en tienda crema está lejos de encontrar la regularidad que esperaba en el fútbol argentino. Por si fuera poco, en agosto acaba de sumar su cuarto mes sin sumar minutos como titular.

(Video: TyC Sports)

Diego Romero fue suplente en el Boca Juniors vs Banfield

Diego Romero fue suplente en el partido entre Banfield vs Boca Juniors

Cabe resaltar que, el último domingo 24 de agosto, Diego Romero volvió a ser suplente con Banfield de Argentina, en el duelo válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional frente a Boca Juniors en La Bombonera. Pedro Troglio decidió que el guardameta Facundo Sanguinetti inicie las acciones.