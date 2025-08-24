- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Se movió la tabla: Universitario venció 2-0 y sumó tres puntos valiosos para sorpresa de hinchas
¡El nuevo líder! Se conoció que Universitario acaba de sumar tres puntos importantes en la tabla de posiciones del campeonato local luego de ganar a un histórico elenco.
Universitario quedó listo para vivir un nuevo clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de Ate. El cuadro merengue apunta a ser ser campeón de la segunda parte del campeonato local. Sin embargo, no deja de lado el seguir destacando en sus categorías menores.
PUEDES VER: Gonzalo Núñez no se guardó nada y dio contundente calificativo a Williams Riveros: "Es un..."
Por tal razón, el último domingo, el equipo crema se enfrentó a Deportivo Lute por la fecha 2 de la Fase Final de la Liga 3 2025 y consiguió un importante triunfo por 2-0 en Campo Mar 'U'. Con este resultado, el elenco estudiantil se recupera luego del empate 1-1 contra los blanquiazules en la primera jornada.Universitario derrotó 2-0 a Deportivo Lute por la jornada 2 de la Liga 3 2025
Las únicas anotaciones del compromiso llegaron por intermedio de Rodrigo Cacho Sousa y Eduardo Urtecho. Ahora, la 'U' puso al rojo vivo la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3, ya que se encuentran en la cima con 6 unidades.
Los dirigidos por el entrenador nacional Jorge 'Coco' Araujo, no quieren seguir cediendo puntos ante sus demás oponentes y tienen la mirada puesta en ganar el título de la Liga 3 para ascender directamente a la Liga 2 2026.
Tabla del Grupo B de la Liga 3 2025: así va con la victoria de Universitario
|Equipo
|PJ
|GF
|PTS
|1. Universitario Reserva
|2
|3
|6
|2. Juventus Reserva
|2
|2
|4
|3. Deportivo Lute de Chiclayo
|2
|2
|3
|4. Alianza Lima
|2
|1
|1
Próximo partido de Universitario en la Liga 3 2025:
En su próximo partido, Universitario de Deportes irá hasta Trujillo para sostener un crucial desafío contra Juventus FC, válido por la tercera fecha de la Fase Final de la Liga 3 en el Estadio Municipal de Huamachuco. El minuto a minuto irá a partir de las 15:00 horas locales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90