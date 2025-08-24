0
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de hoy
Universitario vs Alianza Lima HOY: hora y dónde ver el clásico 2025

Se movió la tabla: Universitario venció 2-0 y sumó tres puntos valiosos para sorpresa de hinchas

¡El nuevo líder! Se conoció que Universitario acaba de sumar tres puntos importantes en la tabla de posiciones del campeonato local luego de ganar a un histórico elenco.

Solange Banchon
Universitario venció 2-0 a histórico rival y tomó la punta del torneo local
Universitario venció 2-0 a histórico rival y tomó la punta del torneo local | Universitario
Universitario quedó listo para vivir un nuevo clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de Ate. El cuadro merengue apunta a ser ser campeón de la segunda parte del campeonato local. Sin embargo, no deja de lado el seguir destacando en sus categorías menores.

Gonzalo Núñez fue sincero sobre el bajo desempeño de Williams Riveros en Universitario

PUEDES VER: Gonzalo Núñez no se guardó nada y dio contundente calificativo a Williams Riveros: "Es un..."

Por tal razón, el último domingo, el equipo crema se enfrentó a Deportivo Lute por la fecha 2 de la Fase Final de la Liga 3 2025 y consiguió un importante triunfo por 2-0 en Campo Mar 'U'. Con este resultado, el elenco estudiantil se recupera luego del empate 1-1 contra los blanquiazules en la primera jornada.

Universitario derrotó 2-0 a Deportivo Lute por la jornada 2 de la Liga 3 2025

Las únicas anotaciones del compromiso llegaron por intermedio de Rodrigo Cacho Sousa y Eduardo Urtecho. Ahora, la 'U' puso al rojo vivo la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3, ya que se encuentran en la cima con 6 unidades.

Los dirigidos por el entrenador nacional Jorge 'Coco' Araujo, no quieren seguir cediendo puntos ante sus demás oponentes y tienen la mirada puesta en ganar el título de la Liga 3 para ascender directamente a la Liga 2 2026.

Tabla del Grupo B de la Liga 3 2025: así va con la victoria de Universitario

EquipoPJGFPTS
1. Universitario Reserva236
2. Juventus Reserva224
3. Deportivo Lute de Chiclayo223
4. Alianza Lima211

Próximo partido de Universitario en la Liga 3 2025:

En su próximo partido, Universitario de Deportes irá hasta Trujillo para sostener un crucial desafío contra Juventus FC, válido por la tercera fecha de la Fase Final de la Liga 3 en el Estadio Municipal de Huamachuco. El minuto a minuto irá a partir de las 15:00 horas locales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

