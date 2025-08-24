Gonzalo Núñez no se guardó nada y dio contundente calificativo a Williams Riveros: "Es un..."

Universitario de Deportes afrontará una nueva edición del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental 'U' Marathon. En la antesala del duelo se conoció que el estratega uruguayo Jorge Fossati volverá a ratificar como titulares a algunos de los jugadores que iniciaron las acciones en el Allianz Parque ante Palmeiras.

Gonzalo Núñez dio firme calificativo a Williams Riveros

Al respecto, quien arrancará en defensa es el zaguero central Anderson Santamaría por Williams Riveros, quien viene recibiendo diversas críticas debido a su bajo desempeño con la 'U'. Bajo esa premisa, el periodista deportivo Gonzalo Núñez fue tajante y le dio un fuerte calificativo al paraguayo. A su vez, no dudó en resaltar a Carlos Zambrano, experimentado futbolista de Alianza Lima.

Williams Riveros perdió la titularidad en Universitario

"Ese Riveros es un poste con peluca. Elijo a Zambrano 10 mil veces", manifestó el popular 'Castor' en el programa Erick y Gonzalo. Por otro lado, el comunicador siguió analizando el actual rendimiento de otros integrantes del cuadro merengue, y lanzó una llamativa frase sobre Edison Flores.

"Este (hace el gesto de orejas), el 'Oreja'? ¿Todavía juega? Pensé que se había retirado", acotó el periodista. Como se recuerda, el atacante del conjunto estudiantil viene atravesando una sequía goleadora en los últimos partidos; y hasta los fanáticos cremas también cuestionan el presente del volante.

Cabe mencionar que, según las estadísticas, la última vez que Flores anotó oficialmente con Universitario fue en el compromiso contra Sporting Cristal, disputado el 23 de mayo por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Desde entonces, el seleccionado nacional no se reencuentra con el gol.

Williams Riveros y sus números con Universitario este 2025

'Tarzán' Riveros registra un total de 26 encuentros con la 'U', en lo que va de la temporada 2025. Asimismo, no tiene goles, pero sí 3 anotaciones. El paraguayo se venía ganando el puesto como titular en el esquema merengue tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.