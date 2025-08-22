- Hoy:
Periodistas de ESPN lanzaron tremendo mensaje contra Palmeiras y apoyaron a Universitario
Universitario quedó fuera de la Copa Libertadores tras perder ante Palmeiras, pero periodistas de ESPN sorprendieron con mensaje EN VIVO.
Universitario y Palmeiras se enfrentaron por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, dejando al equipo brasileño clasificado a la siguiente instancia y al conjunto peruano eliminado. En medio del partido disputado en el Allianz Parque de Sao Paulo, los comentaristas de ESPN sorprendieron con su mensaje.
PUEDES VER: Jairo Concha anotó un golazo que silenció el Allianz Parque, pero fue anulado por offside
Y es que luego de la derrota por 4-0 en Lima por la ida, las posibilidades de que la ‘U’ clasifique a los cuartos de final eran mínimas; sin embargo, supieron controlar el juego durante gran parte del partido ante el ‘Verdao’, lo que generó que el resultado termine 0-0, pero teniendo muchas aproximaciones al arco rival.
¿Qué dijeron en ESPN durante el Universitario vs Palmeiras?
“En Brasil está logrando, realmente, un empate que ha sabido a triunfo, pero un resultadazo Universitario, sobre todo por la imagen que está dejando. Si uno lo pudo haber ganado ese fue el equipo peruano, por merecimiento. debió haber sido para el conjunto peruano que vino a competir este partido y no a pasar los minutos como sí parecería Palmeiras, quizás un par de jugadores rescatamos”, dijeron durante la transmisión.
Para muchos, el equipo de Jorge Fossati tuvo una buena presentación en Brasil luego de la dura caída en el Estadio Monumental hace una semana. Incluso, le anularon un gol que llegó a través de Jairo Concha en el primer tiempo luego de varias aproximaciones desde el inicio del encuentro.
Pese a hacerle un buen partido a Palmeiras, los goles no llegaron para Universitario de Deportes que terminó despidiéndose del certamen y ahora se enfocará en la Liga 1 de Perú donde es uno de los firmes candidatos para conquistar el título.
