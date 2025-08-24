Ricardo Gareca mencionó a Universitario y dejó fuerte comentario sobre jugador peruano: "Un..."

En plena transmisión del programa enfocados, a Ricardo Gareca le preguntaron qué le hizo realmente llegar a ser el director técnico de la selección peruana en un momento en el que ningún director técnico quería tomar el cargo. El estratega argentino comenzó hablando de Universitario de Deportes para poder explicar su respuesta, y se refirió al futbolista nacional.

Durante su conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el 'Tigre' admitió que quedó maravillado con el estilo que tienen los jugadores incaicos y lo descubrió cuando era entrenador de la 'U'. Incluso, opina distinto a todos aquellos que indican que el deportista peruano no es profesional, ya que aseguró todo lo contrario.

"Estuvimos un año en la 'U' y pudimos comprobar la calidad del jugador peruano. Jugaban en reducido y te la paraban de todos lados. Nos gustaba eso, precisamente el 'chocolate' que le dicen ustedes. Simplemente teníamos que llevarlo a un nivel mayor. Se le ofrecía tan poco al jugador y encima se hacían camino. Son tipos profesionales, que sin tener ayuda de nadie ni formación triunfan", señaló Ricardo Gareca, quien dirigió a Universitario en el.

Ricardo Gareca en la selección peruana.

Como sabemos, los siete años que estuvo el 'Tigre' como entrenador de la selección peruana fueron un éxito, ya que pese a no haber salido campeón internacional o llegado a instancias finales del Mundial, con el argentino a su mando la Bicolor volvió a una Copa del Mundo luego de 36 años y también disputó la final de la Copa América tras casi cuadro décadas.

¿Ricardo Gareca volvería a dirigir en Perú?

A Ricardo Gareca le preguntaron sobre si volvería en algún punto de su carrera dirigir en nuestro país. Ante esta interrogante, el entrenador aseguró que sí debido a que tiene muchos vínculos con el país incaico. Sin embargo, no aclaró si lo haría en algún club de la Liga 1 o la misma selección peruana.