Anderson Santamaría da firme calificativo a Alianza Lima tras el clásico: "Un equipo que..."
Anderson Santamaría hizo un fuerte comentario sobre Alianza Lima luego del empate de Universitario en el Estadio Monumental de Ate.
Tras haber empatado con Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, Anderson Santamaría, futbolista de Universitario de Deportes, dio su impresión sobre el partido llevado a cabo en el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, lo más resaltante fue el firme calificativo que le dio al equipo dirigido por Néstor Gorosito.
Como sabemos, el elenco merengue no pudo derrotar a los de Matute pese a tener casi todo el segundo tiempo un hombre más por la expulsión de Kevin Quevedo, y sobre la hora le mostraron la roja a Renzo Garcés. Por ello, el central de los cremas aseguró que debieron ganar el encuentro y resaltó que los íntimos nunca le generaron peligro alguno a la portería defendida por Sebastián Britos.
"Un empate que en realidad nos sabe a muy poco. Molestos porque intentamos. Ellos no patearon al arco incluso estando once contra once. Creamos más situaciones que lamentablemente no entraron. El profesor al final puso todo lo que teníamos adelante, pero no se concretó. Alianza es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene jugadores de selección, con experiencia. Qusieron jugar al contragolpe, pero no nos generaron", precisó para GOLPERÚ.
Santamaría habló sobre ser convocado a la selección
Asimismo, luego de preguntarle por el encuentro contra Alianza Lima, a Anderson Santamaría le consultaron si espera ser convocado a la selección peruana de cara a la última fecha doble de Eliminatorias Conmebol 2026, sobre todo por el rendimiento que viene mostrando en el once inicial de Universitario de Deportes desde su llegada hace algunas semanas.
"Yo vengo a prepararme y a jugar con la 'U', de ahí lo que el técnico requiera con la selección. Sino a seguir esforzándome", indicó el central merengue, quien de esta forma mostró su deseo por estar en lista para enfrentar a Uruguay en el Centenario de Montevideo y Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.
