¡Llegó el debut! Pedro Aquino ingresó en Alianza Lima y así fue recibido en el Monumental
La exfigura de Sporting Cristal, Pedro Aquino hizo su debut con camiseta de Alianza Lima en el clásico ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2025.
Carlos Zambrano mandó al suelo a Jairo Concha con fuerte falta y se salvó de la roja - VIDEO
¡Polémica en el clásico! Alex Valera anotó gol sobre Alianza Lima, pero fue anulado - VIDEO
¡Era el triunfo! Pósito anotó para Sporting Cristal sobre UTC, pero fue anulado - VIDEO
¡Ilusión celeste! Luis Abram vuelve a marcar gol con Sporting Cristal y pone el 1-1 ante UTC
¡Silencio total! Yoshimar Yotún falló penal y desaprovecha el empate para Sporting Cristal
Cristian Mejía silenció el Gallardo y puso el 1-0 de UTC sobre Sporting Cristal - VIDEO
Terrible error de Riveros que le permitió a Sanguinetti anotar el 1-1 de Huancayo sobre la 'U'
¡Polémica! Alex Valera marcó su doblete, pero VAR cobró insólito fuera de juego - VIDEO
