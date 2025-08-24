Pedro Aquino ingresó en el segundo tiempo del clásico ante Universitario. | GolPerú | Composición: Líbero

¡Llegó el debut! Pedro Aquino ingresó en Alianza Lima y así fue recibido en el Monumental

La exfigura de Sporting Cristal, Pedro Aquino hizo su debut con camiseta de Alianza Lima en el clásico ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2025.