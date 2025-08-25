- Hoy:
El jugador de Alianza Lima que se puso la camiseta de Universitario tras el clásico - VIDEO
En redes sociales se viralizó un vídeo donde un jugador de Alianza Lima no dudó en ponerse la camiseta de Universitario tras disputar el clásico.
Alianza Lima llegó al Estadio Monumental con la consigna de derrotar a Universitario para dar un golpe en la disputa por el título del Clausura. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no pudo encontrar la fórmula para revertir la línea defensiva de los cremas y con la expulsión de Quevedo, decidió apostar por un juego conservador.
Además, 'Pipo' Gorosito decidió mandar a ruedo a Pedro Aquino, flamante fichaje para el Clausura. La 'Roca' ingresó a los 67 minutos del compromiso y demostró que está en óptimas condiciones físicas.
Tras finalizar el clásico, en redes sociales se viralizó un vídeo donde Pedro Aquino no dudó en ponerse la camiseta de Universitario de Deportes, que al parecer habría intercambiado con Anderson Santamaría.
Es importante señalar que la camiseta de Universitario estaba al revés. Además, Jean Pierre Archimbaud le quitó la indumentaria crema al exjugador de Sporting Cristal.Anderson Santamaría habría intercambiado camiseta con Aquino
Pedro Aquino feliz por llegar a Alianza Lima
Tras ser presentado como flamante fichaje de Alianza Lima, Pedro Aquino se mostró emocionado por asumir este reto deportivo. El volante señaló que llega a un club grande y no dudó en elogiar a Matute.
"Para mí es un honor poder pisar Matute, estar con Alianza Lima, es un equipo grande y cualquier jugador quisiera venir. Matute es un estadio glorioso, un estadio que ha logrado muchas cosas buenas, ya quiero que sea el día del partido para poder debutar y espero hacer las cosas bien", expresó Aquino en Alianza Lima Play.
