- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Levante
- Racing vs Vélez
- Fluminense vs Lanús
- Al Nassr vs Jeddah
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate, dónde ver y en qué canal pasan la Copa Libertadores?
Palmeiras vs River Plate jugarán este miércoles 24, desde el Estadio Allianz Parque, en la definición del clasificado a semifinales de la Copa Libertadores 2025.
Palmeiras vs River Plate se enfrentarán cara a cara este miércoles 24 de septiembre, en el compromiso que definirá al clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La cita del compromiso es desde las 9.30 p. m. en el horario brasileño y argentino, mientras que en el peruano será desde las 7.30 p. m.
¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Palmeiras vs River Plate, válido por la Copa Libertadores.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.
- México: 6.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 8.30 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 6.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (jueves 25)
¿Dónde ver Palmeiras vs River Plate EN VIVO?
Te compartimos los canales donde puedes ver Palmeiras vs River Plate, según tu operador de TV, y ubicación:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, Globo, ESPN Brazil
- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN2 Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- México: Disney+ Premium Mexico, ESPN2 Mexico
- Panamá: Disney+ Premium Norte, ESPN2 Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- España: LaLiga+ Spain
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
¿Qué canal transmite Palmeiras vs River Plate EN DIRECTO?
La transmisión oficial del partido de Palmeiras vs River Plate EN VIVO estará a cargo de ESPN, Telefe y Globo.
Palmeiras vs River Plate por la Copa Libertadores
Tras caer por 2-1 en el partido de ida en Buenos Aires, Palmeiras vs River Plate se medirán en la definición de la llave rumbo a la semifinal del certamen, en donde los de Marcelo Gallardo tienen la consiga y dura tarea de revertir el marcador en su contra y sacar ventaja. Mientras que el cuadro brasileño debe mantener su ventaja y hacer prevalecer su calidad de favorito.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50