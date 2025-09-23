¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate, dónde ver y en qué canal pasan la Copa Libertadores?

Palmeiras vs River Plate se enfrentarán cara a cara este miércoles 24 de septiembre, en el compromiso que definirá al clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La cita del compromiso es desde las 9.30 p. m. en el horario brasileño y argentino, mientras que en el peruano será desde las 7.30 p. m.

¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Palmeiras vs River Plate, válido por la Copa Libertadores.

Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 8.30 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 6.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 25)

¿Dónde ver Palmeiras vs River Plate EN VIVO?

Te compartimos los canales donde puedes ver Palmeiras vs River Plate, según tu operador de TV, y ubicación:

Argentina: Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, Globo, ESPN Brazil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN2 Norte

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

México: Disney+ Premium Mexico, ESPN2 Mexico

Panamá: Disney+ Premium Norte, ESPN2 Norte

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Puerto Rico: Fanatiz USA

España: LaLiga+ Spain

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

¿Qué canal transmite Palmeiras vs River Plate EN DIRECTO?

La transmisión oficial del partido de Palmeiras vs River Plate EN VIVO estará a cargo de ESPN, Telefe y Globo.

Palmeiras vs River Plate por la Copa Libertadores

Tras caer por 2-1 en el partido de ida en Buenos Aires, Palmeiras vs River Plate se medirán en la definición de la llave rumbo a la semifinal del certamen, en donde los de Marcelo Gallardo tienen la consiga y dura tarea de revertir el marcador en su contra y sacar ventaja. Mientras que el cuadro brasileño debe mantener su ventaja y hacer prevalecer su calidad de favorito.