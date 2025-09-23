0
EN VIVO
Real Madrid vs Levante por LaLiga

¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate, dónde ver y en qué canal pasan la Copa Libertadores?

Palmeiras vs River Plate jugarán este miércoles 24, desde el Estadio Allianz Parque, en la definición del clasificado a semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Shirley Marcelo
Palmeiras recibirá a River en el Estadio Allianz Parque.
Palmeiras recibirá a River en el Estadio Allianz Parque. | composición Líbero
COMPARTIR

Palmeiras vs River Plate se enfrentarán cara a cara este miércoles 24 de septiembre, en el compromiso que definirá al clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La cita del compromiso es desde las 9.30 p. m. en el horario brasileño y argentino, mientras que en el peruano será desde las 7.30 p. m.

Universitario se llevó sorpresa en la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Universitario cerca de lograr importante reconocimiento en la Copa Libertadores

¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Palmeiras vs River Plate, válido por la Copa Libertadores.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.
  • Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.
  • México: 6.30 p. m.
  • Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 8.30 p. m.
  • Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 6.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 25)

¿Dónde ver Palmeiras vs River Plate EN VIVO?

Te compartimos los canales donde puedes ver Palmeiras vs River Plate, según tu operador de TV, y ubicación:

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, Globo, ESPN Brazil
  • Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN2 Norte
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • México: Disney+ Premium Mexico, ESPN2 Mexico
  • Panamá: Disney+ Premium Norte, ESPN2 Norte
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1
  • Puerto Rico: Fanatiz USA
  • España: LaLiga+ Spain
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

¿Qué canal transmite Palmeiras vs River Plate EN DIRECTO?

La transmisión oficial del partido de Palmeiras vs River Plate EN VIVO estará a cargo de ESPN, Telefe y Globo.

Palmeiras vs River Plate por la Copa Libertadores

Tras caer por 2-1 en el partido de ida en Buenos Aires, Palmeiras vs River Plate se medirán en la definición de la llave rumbo a la semifinal del certamen, en donde los de Marcelo Gallardo tienen la consiga y dura tarea de revertir el marcador en su contra y sacar ventaja. Mientras que el cuadro brasileño debe mantener su ventaja y hacer prevalecer su calidad de favorito.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Se filtraron las fuertes palabras de Mano Menezes a Erick Noriega en el vestuario tras penales

  2. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este martes 23 de septiembre

  3. Ni Alianza Lima ni Universitario: Barcelona de Yamal enfrentará a otro equipo en Perú

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano