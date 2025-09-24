River se aferra a la Copa Libertadores gracias a la racha negativa de Palmeiras en casa

En el partido de ida, River Plate no pudo contra el Palmeiras y perdió como local por un marcador de 1 a 2. Las críticas le llovieron a Gallardo por su planteamiento; sin embargo, durante las últimas horas se activaron todas las esperanzas por parte de los hinchas por una estadística que representa la mala racha del equipo brasileño como local en las últimas ediciones de la Copa Libertadores.

River Plate es uno de los equipos considerado como los más grandes de Argentina, pero los resultados de sus partidos más recientes podría poner en discusión este tema. Tras perder contra el Palmeiras por la Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo perdió en su visita contra Atlético Tucumán.

Palmeiras vs. River Plate: la estadística que favorece a los argentinos

Desde que inició la nueva edición de la Copa Libertadores, el Palmeiras figuró como uno de los equipos favoritos para llegar a la final. A pesar de ello, su desempeño como local en este torneo internacional no es del todo buena para los brasileños.

La última victoria de Palmeiras en un "mano a mano" fue en julio de 22 cuando le ganó a Cerro Porteño. De los últimos siete enfrenamientos directos que tuvo que cerrar como local, Palmeiras no pudo ganar ningún partido. El 'Verdao' no es una garantía definiendo como local y esto podría jugar a favor de River Plate.

Palmeiras 0 (6) - 0 (5) Atlético Mineiro (4tos Libertadores 2022)

Palmeiras 2 - 2 Athletico Paranaense (semis Libertadores 2022)

Palmeiras 0 - 0 Atlético Mineiro (8vos Libertadores 2023)

Palmeiras 0 - 0 Deportivo Pereira (4tos Libertadores 2023)

Palmeiras 1 (2) - 1 (4) Boca Juniors (semis Libertadores 2023)

Palmeiras 2 - 2 Botafogo (8vos Lib 2024)

Palmeiras 0 - 0 Universitario (8vos Lib 2025)

River Plate sueña con ganar en Brasil al Palmeiras.

El partido entre Palmeiras y River Plate que definirá al próximo semifinalista se jugará este miércoles 24 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Marcelo Gallardo podría redimirse con una alineación de lujo luego de perder como locales por una diferencia de un gol.