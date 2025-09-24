Hincha de Alianza Lima es agredido en Chile y club tomó drástica decisión: "A la Conmebol..."

El últimos martes, Alianza Lima viajó rumbo a La Serena en vuelo chárter y luego se trasladó a Coquimbo, donde el plantel ya concentra con miras a su partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, hubo incidentes a la llegada de la delegación blanquiazul a tierras 'mapochas'.

De acuerdo a lo revelado por el periodista José Varela, que viajó en el vuelo privado, todo estaba tranquilo en el terminal aéreo, pero sí se presentaron problemas en el lugar de concentración e incluso hubo un fuerte incidente con un aficionado victoriano por parte presuntos barristas del 'Romántico viajero', que eran alrededor de 15 o 20.

"Había cuatro hinchas de Alianza en la concentración, querían algún contacto, estaban aguardando su momento para hablar con algún jugador, no le hacían daño a nadie. Entonces, escucho un estruendo y que los insultos iba y venía de la gente U de Chile y uno de ellos le quitó la camiseta de la selección peruana", relató José Varela en su canal de YouTube.

Video: José Varela (YouTube)

Asimismo, Ana Lucía Rodríguez confirmó está suituación y aseguró que la Conmebol ya está enterada, además reveló que no habría ningún banderazo en la víspera al cotejo como se acostumbra para evitar nuevos incidentes.

"Lo que sabemos es que hubo una agresión a un hincha de Alianza Lima, le quitaron la camiseta, hubo una agresión. Alianza Lima ya se lo comunicó a la Conmebol y por lo que ha pasado, están evitando que mañana (hoy) haya un banderazo", declaró para L1 Radio.

Alianza Lima vs U de Chile: día, hora y canal

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputa este jueves 25 de setiembre, a partir de las 19:30 hora de Perú y 21:30 en Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será transmitido por DirecTV Sports y DGO.