Ex Peñarol puede jugar en Alianza Lima el 2026 si cumple con una condición: "Si y solo si..."

¡Atención, blanquiazules! Futbolista extranjero con pasado en Peñarol de Uruguay tiene chances de jugar en Alianza Lima con miras a la próxima temporada.

Solange Banchon
Alianza Lima todavía tiene chances de ser campeón nacional faltando todavía varias fechas para culminar el Torneo Clausura. En paralelo, el área deportiva viene trabajando de cara al futuro y su primer paso fue asegurar al ecuatoriano Eryc Castillo hasta 2028 tras su buen nivel a lo largo de la presente campaña. A su vez, hay un exfutbolista de Peñarol que puede dar la sorpresa con miras a la temporada 2026.

Ex Peñarol puede jugar en Alianza Lima para la temporada 2026

Pablo Ceppelini, llegó a tienda blanquiazul en enero de este año con el objetivo de ser el conductor del equipo, no obstante, algunas lesiones hicieron que el popular 'Mago' no tenga muchos minutos en el once titular del 'Pipo' Gorosito. Bajo esa premisa, y luego de la renovación de la 'Culebra' Castillo, el periodista José Varela dio detalles sobre su futuro en La Victoria el 2026.

Pablo Ceppelini

Pablo Ceppelini es el '10' de Alianza Lima esta temporada/Foto: X

De acuerdo a la información que brindó el comunicador en su programa de YouTube, en primera instancia, el mediocampista charrúa tiene vínculo con la escuadra íntima hasta finales del 2025, pero una cláusula que permite su renovación automática para la siguiente campaña, siempre y cuando, el 'equipo del pueblo' se consagre como campeón nacional de esta temporada.

"Hace unos días contacté con una fuente muy importante, la cual me dijo que el contrato de Pablo Ceppelini con Alianza Lima es hasta fines de este año, pero en el contrato existía la posibilidad de contrato automáticamente un año más en el caso que si y solo si Alianza Lima logre el título nacional", precisó.

Pablo Ceppelini y su presente en Alianza Lima este 2025

Según los números, el ex Atlético Nacional de Colombia ha disputado un total de 27 encuentros oficiales con el elenco grone entre la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. A su vez, en su cuenta personal tiene 3 goles, 4 asistencias, y 1613 minutos disputados.

Valor en el mercado de Pablo Ceppelini

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo, señala que en la actualidad, Ceppelini se cotiza en 300 mil euros en el mercado de pases a sus 34 años. Esta cantidad no se compara con los 3 millones de euros que obtuvo en el 2011 con Cagliari de Italia.

