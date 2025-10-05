No es Barcos: Alianza Lima perdería a este jugador clave ante Sport Boys por el Torneo Clausura

Alianza Lima atraviesa sus peores momentos del año después de tener una destacada participación en la Copa Libertadores y posteriormente en la Copa Sudamericana. Los resultados en el Torneo Clausura no favorecen las aspiraciones del club de conquistar el campeonato nacional, y además se suma la posible pérdida de su arquero estrella, Guillermo Viscarra.

Guillermo Viscarra podría ser baja en el duelo de Alianza Lima vs Sport Boys tras convocatoria de la selección de Bolivia

Viscarra fue convocado por su entrenador Óscar Villegas para disputar los amistosos internacionales con la selección de Bolivia ante Rusia y Jordania en territorio ruso y turco.

Guillermo Viscarra no jugaría ante Sport Boys por el Torneo Clausura.

Dichos duelos están programados para jugarse el 10 y 14 de octubre, por lo que Guillermo Viscarra solo tendrá dos días para llegar al enfrentamiento contra Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura, que está programado para el 16 del presente mes.

Esto quiere decir que todo dependerá del entrenador Néstor Gorosito si desea darle descanso a una de sus figuras del equipo, quien ha disputado casi todos los duelos del Torneo Apertura y el segundo campeonato del año.

Guillermo Viscarra afirmó que buscará llegar al partido contra Sport Boys

Ante esto, el arquero suplente de Bolivia también fue consultado luego de perder contra Alianza Universidad por 2 a 1 y su respuesta generó un poco de entusiasmo entre los hinchas que esperan ver al internacional dentro del 11.

"Sí, bueno, tenemos los dos amistosos que son bastante lejos, uno en Estambul, en Turquía, y el otro en Rusia, y vamos a hacer todo lo posible para que den los tiempos y presionar también para poder llegar al partido de Boys", afirmó.

Estas declaraciones afirman que el portero de Alianza Lima está comprometido con su equipo, que espera recuperarse para ocupar puestos importantes en la tabla acumulada y clasificar a un torneo internacional.