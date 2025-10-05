- Hoy:
Ex Universitario se perfila como 'refuerzo' de Alianza Lima para el final del Clausura: "Este mes…"
Alianza Lima busca mejorar su rendimiento en el Torneo Clausura y estarían cerca de incorporar a una exfigura de Universitario para los últimos partidos. ¿De quién se trata?
Alianza Lima sufrió un duro revés tras la derrota por 2-1 ante Alianza Universidad en la fecha 13 del Torneo Clausura, con lo que quedaron muy relegados en la pelea por el título. Los blanquiazules ahora se concentran en poder asegurar ser el segundo en la tabla acumulada y conoció que están cerca de incorporar a un exjugador de Universitario para pelear su objetivo.
PUEDES VER: ¿Cuántas fechas de sanción puede recibir Hernán Barcos por su expulsión ante Alianza UDH?
¿Quién es el ex Universitario que 'reforzará' a Alianza Lima?
Esta temporada ha estado plagada de lesiones y sanciones para la escuadra victoriana, algo que buscarán evitar en este tramo final del campeonato. En ese contexto, los hinchas se preguntan por la recuperación de un jugador clave: Pablo Lavandeira, quien lleva lesionado casi toda la temporada.
Al respecto, el periodista deportivo Gerson Cuba brindó nuevos detalles sobre el proceso de recuperación del exjugador de Universitario y sorprendió al revelar que podría sumarse pronto al plantel de cara a los últimos encuentros del Clausura.
Video: Código Blanquiazul
"Viene avanzando de forma positiva la recuperación de Pablo Lavandeira, está avanzando poco a poco, sin exigirlo. Está teniendo los trabajos de campo y balón. Si todo sigue bien, lo ideal es que para fines de este mes podría tener opciones. De lo contrario, no van a acelerar los tiempos, pero sí sorprende el trabajo que va teniendo Pablo", expresó.
De esta forma, la posible incorporación del volante uruguayo para finales de octubre se perfila como una gran noticia para el esquema del DT Néstor Gorosito, pues hasta antes de su lesión era uno de los habituales en el once titular.
Pablo Lavandeira está cerca de volver a jugar con Alianza Lima. Foto: Carlos Félix/URPI
¿Qué lesión sufrió Pablo Lavandeira?
Pablo Lavandeira venía siendo uno de los jugadores más influyentes de Alianza Lima hasta antes de la lesión que sufrió en el partido ante Sao Paulo por la Copa Libertadores. Y es que, durante este encuentro sufrió de un esguince en el ligamento y desgarro de tendón en la rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Trayectoria de Pablo Lavandeira
- Peñarol
- Tacuarembó
- Huracán
- Cerro Largo
- Antofagasta
- Progreso
- Wanderers
- San Luis
- Villa Teresa
- UTC
- Deportivo Municipal
- Rosario FC
- Universitario
- Audax Italiano
- Ayacucho FC
- FBC Melgar
- Alianza Lima
