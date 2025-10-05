¿Cuántas fechas de sanción puede recibir Hernán Barcos por su expulsión ante Alianza UDH?

Alianza Lima se aleja cada vez más de la pelea por el Torneo Clausura 2025 tras caer 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco. Los hinchas blanquiazules no quedaron para nada contentos con el resultado y gran parte de las críticas se las llevó Hernán Barcos, quien dejó a los 'Íntimos' con un hombre menos por su expulsión, a la cual reaccionó airadamente y todo hace indicar que será suspendido más de un partido.

A los 56 minutos, el 'Pirata' fue derribado cerca del área por Paolo Fuentes, a quien le dejó los toperoles en el muslo segundos después, conducta antideportiva por la cual el árbitro Jordi Espinoza le mostró la tarjeta roja directa. Esto no le gustó para nada al experimentado delantero argentino, quien primero quiso que se viera la jugada en el VAR para anular su expulsión.

Sin embargo, al ver que no eran atendidos sus reclamos, comenzó a calentarse anímicamente sin retirarse de la cancha y protestó de manera más airada contra el juez de la contienda, quien en un momento gesticuló que le dijo palabras de grueso calibre, pidiendo que se detalle eso en el informe. Esto puede generar que el futbolista de 41 años tenga un castigo drástico y en ese contexto, te damos a conocer lo que sucedería con el atacante aliancista.

¿Cuántas fechas podría recibir Hernán Barcos por su expulsión?

En el artículo 187 del Reglamento de la Liga 1 2025 dice lo siguiente: "Ningún dirigente, árbitro, miembro del comando técnico, futbolista o personal administrativo del sistema futbolístico, podrá hacer comentarios agraviantes, denigrantes u otros que ofendan el honor o la moral de las personas y los organismos que integren el sistema federativo. La Comisión Disciplinaria de la FPF será informada de estas incidencias y resolverá en uso pleno de sus atribuciones y prerrogativas".

Todo hace indicar que Jordi Espinoza incluirá lo ocurrido con Barcos en el informe que será derivado a la Comisión Disciplinaria, ente que deberá analizar la situación y pedir los descargos del acusado para tomar una decisión. Por las disposiciones que se dieron anteriormente en este tipo de casos, el castigo que podría recibir el argentino es de hasta cuatro fechas de suspensión por agresión verbal al árbitro principal.