Pepe Soto no dudó en elogiar a extranjero que está cerca de firmar por Alianza: "Se lo ha ganado"

Alianza Lima no renuncia a ganar el Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules ya dejaron atrás la eliminación de la Copa Sudamericana ante U de Chile, instancia que tuvo como principal artífice al técnico Néstor Gorosito. En esa línea, el exfutbolista José Soto se pronunció ante la posibilidad de que el ex Tigre esté cerca de renovar con los íntimos.

José Soto llenó de elogios a extranjero que está cerca de firmar por Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista con el periodista José Varela, el entrenador peruano afirmó que de concretarse la extensión de contrato del 'Pipo' será lo mejor para el club, ya que viene de hacer una gran labor en el plano internacional.

Néstor Gorosito recibió elogios de José Soto

"Se lo ha ganado por su campaña que ha hecho en la Libertadores, Sudamericana. Yo creo que pensó primero en el torneo internacional y dejó un poquito de lado el campeonato, pero Alianza siempre es protagonista y la renovación de 'Pipo' está bien", expresó 'Pepe'.

(Video: YouTube José Varela)

José Soto habló sobre la eliminación de Alianza Lima en la Sudamericana

Por otro lado, José Soto también señaló que se ilusionó con la participación de los grones en la Copa Sudamericana 2025 en la que inclusive pensó en poder llegar a una final. Sin embargo, el 'Romántico Viajero' terminó siendo un elenco muy complicado de superar.

"Difícil, todos nos ilusionamos pero fue una serie bien complicada como un equipo como la U de Chile. Contra Independiente de visita lo habían demostrado, y la tuvimos difícil. Mientras vas avanzando en la Copa Sudamericana te vas encontrando con equipos de mucha mayor jerarquía. Bolívar con la altura no pudo con Atlético Mineiro", añadió.

'Pepe' Soto se refirió el presente de Alianza Lima en el Torneo Clausurar 2025

Finalmente, el exfutbolista peruano hizo énfasis en la actualidad del club blanquiazul en el Torneo Clausura 2025, y subrayó que todavía no se puede dar por favorito a ningún equipo mientras no termine el campeonato.

"Alianza (Lima) siempre arma los equipos para buscar el título. En el medio se dio lo de la Copa Libertadores donde quedó tercero, en la sudamericana nos ilusionamos. Ahora, está difícil pero tiene que pelear, matemáticamente aún no hay campeón y el margen de error es mínimo, debe ganar todo y esperar que los de arriba no sumen puntos", sentenció.