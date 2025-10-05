Hinchas de Alianza Lima arremeten contra Hernán Barcos tras insólita expulsión contra Alianza ADH

Las expulsiones vienen siendo un tema serio y a tratar en Alianza Lima. Hace unos días se hablaba de Carlos Zambrano y ahora la reacción de Hernán Barcos contra el rival dejó a los blanquiazules con 10 jugadores. A pesar del cambio de piezas que hizo Néstor Gorosito desde la tribuna, no pudieron revertir el marcador y se quedaron mucho más lejos de los primeros lugares.

En las redes sociales, los hinchas aprovecharon la libertad que tienen para expresar su opinión y no dudaron en señalar a Hernán Barcos como uno de los principales culpables de la derrota ante Alianza Universidad. Su expulsión a los 56 minutos en el segundo tiempo comprometió al equipo a replantear la idea con la que habían salido al campo y en su intento de revertir el marcador.

Hinchas critican a Hernán Barcos por expulsión

Alianza Lima perdió ante el 'colero' de la Liga 1 y de esta manera se quedan a 9 puntos de Universitario de Deportes. Sus posibilidades de seguir luchando por el campeonato cada vez son menores y las críticas en las redes sociales no tardaron en llegar.

Si bien los hinchas apuntaron hacia otros jugadores o el planteamiento de Néstor Gorosito, también hablaron sobre Hernán Barcos, quien dejó con 10 jugadores al equipo y con el marcador en contra en un momento clave del partido y además donde no deben darse el lujo de perder puntos si es que Universitario, líder absoluto del Clausura, sigue sumando.

Hernán Barcos fue blanco de criticas en redes sociales.

Expulsión de Barcos ante Alianza ADH

El 'Pirata' dejó una dura agresión a su rival que terminó con la expulsión inmediata. El equipo blanquiazul intentó reaccionar, pero no pudieron concretar ninguna de las chances para empatar el marcador en los 90 minutos.