Mr. Peet no calló y fulminó a 3 jugadores de Alianza Lima tras dura derrota en Huánuco: "No..."

Alianza Lima quedó muy lejos de la pelea por el título del Torneo Clausura 2025 tras perder 2-1 ante Alianza Universidad por la jornada 13 de la Liga 1 en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Los dirigidos por el técnico Roberto Mosquera se mostraron como un elenco bastante fuerte en líneas generales e impusieron toda su autoridad para poder sumar de a tres.

Mr. Peet apuntó contra 3 futbolistas de Alianza Lima

Luego de la caída del cuadro de Néstor Gorosito en condición de visitante, el periodista deportivo Peter Arévalo, analizó a los íntimos y fue contundente con el nivel de Pedro Aquino, Renzo Garcés, y Carlos Zambrano, quienes arrancaron como titulares frente a los 'Azulgranas'. Además, cuestionó la labor defensiva del equipo.

Alianza Lima se aleja del título del Clausura tras perder en Huánuco

"La pasividad con la que marca Alianza, no se supone que tenemos un 6 de la selección. No se supone que tenemos 2 centrales de la selección. Con el nivel de jugadores que tiene Alianza no puedes perder de esta manera, con la jerarquía de Alianza en esta oncena no te pueden hacer goles así", sostuvo.

A su vez, el narrador deportivo también hizo énfasis en el aspecto anímico del plantel tras haber quedado fuera a nivel internacional. "Algo pasa, puede haber un porcentaje importante desde lo emocional en que el equipo haya caído a partir de la eliminación en la Copa Sudamericana, pero lo de Garcilaso, fue antes del certamen", añadió.

Mr. Peet elogió la labor de Sergio Peña ante Alianza Universidad

Para sentenciar, el periodista no dudó en destacar de gran manera el trabajo del mediocampista Sergio Peña, principalmente en la primera mitad del partido. De hecho, subrayó que el ex Malmö se mostró muy participativo hasta los 80 minutos, cuando luego fue reemplazado por el argentino Gaspar Gentile.

Sergio Peña fue titular en la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad/Foto: X

"Peña tuvo un muy bien primer tiempo, pero no lo ayuda el resultado. Una claridad de un tipo que tiene toda la cancha en frente. Fue notable en la definición de Castillo. Antes Peña había habilitado a Barcos pero el VAR decidió que el hombro del 'Pirata' estaba adelantado", sentenció Mr. Peet.