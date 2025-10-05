- Hoy:
Franco Navarro explica quiénes son los responsables de la caída de Alianza: "Es momento de..."
El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro se pronunció tras la dura derrota ante Alianza Universidad en Huánuco y dejó fuerte mensaje.
Alianza Lima se alejó de la lucha por el título del Torneo Clausura 2025 al perder en Huánuco ante Alianza Universidad por 2-1. Un resultado que generó diversas reacciones en los hinchas del cuadro ‘íntimo’ y propios jugadores, por lo que las declaraciones del director deportivo, Franco Navarro, fue uno de los más esperados.
PUEDES VER: Hernán Barcos lanzó duro mensaje tras caída de Alianza: "Los líderes que tenemos son..."
Y es que horas después del partido, los medios de comunicación esperaron en el aeropuerto al plantel blanquiazul para recoger sus diversas impresiones de lo que fue el encuentro. Al respecto, el directivo tuvo una firme postura sobre la situación del equipo de Néstor Gorosito.
Franco Navarro se pronunció tras el partido de Alianza Lima en Huánuco
“La sensación obviamente es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no podemos quedar en eso. Creo que es el momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas, así que en ese sentido, para ser autocrítico y tener esa capacidad de análisis y corregir las cosas está directamente relacionado al área deportiva, al cuerpo técnico y especialmente a los jugadores”, dijo.
