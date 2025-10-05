0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Franco Navarro explica quiénes son los responsables de la caída de Alianza: "Es momento de..."

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro se pronunció tras la dura derrota ante Alianza Universidad en Huánuco y dejó fuerte mensaje.

Erickson Acuña
Franco Navarro y su fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima en Huánuco.
Franco Navarro y su fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima en Huánuco. | Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se alejó de la lucha por el título del Torneo Clausura 2025 al perder en Huánuco ante Alianza Universidad por 2-1. Un resultado que generó diversas reacciones en los hinchas del cuadro ‘íntimo’ y propios jugadores, por lo que las declaraciones del director deportivo, Franco Navarro, fue uno de los más esperados.

Hernán Barcos y un fuerte mensaje que sorprendió a hinchas.

PUEDES VER: Hernán Barcos lanzó duro mensaje tras caída de Alianza: "Los líderes que tenemos son..."

Y es que horas después del partido, los medios de comunicación esperaron en el aeropuerto al plantel blanquiazul para recoger sus diversas impresiones de lo que fue el encuentro. Al respecto, el directivo tuvo una firme postura sobre la situación del equipo de Néstor Gorosito.

Franco Navarro se pronunció tras el partido de Alianza Lima en Huánuco

“La sensación obviamente es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no podemos quedar en eso. Creo que es el momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas, así que en ese sentido, para ser autocrítico y tener esa capacidad de análisis y corregir las cosas está directamente relacionado al área deportiva, al cuerpo técnico y especialmente a los jugadores”, dijo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: Clasificación y resultados de la fecha 13

  2. Jesús Castillo dio firme calificativo al partido contra Sporting Cristal: "Un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano