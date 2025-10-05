0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1

El inesperado detalle que puede truncar la renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima

Hace menos de un mes se hablaba de la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima, pero ahora todo puede complicarse por un fuerte detalle.

Francisco Esteves
Néstor Gorosito termina pronto su contrato con Alianza Lima.
Néstor Gorosito termina pronto su contrato con Alianza Lima. | Foto: GLR.
COMPARTIR

Cuando Alianza Lima se encontraba disputando los cuartos de final de la Copa Sudamericana se habló mucho sobre la renovación de Néstor Gorosito, quien destacó a nivel internacional con los blanquiazules. Sin embargo, ahora un detalle que nadie se esperaba podría cambiar la situación del estratega argentino, quien termina su vínculo contractual en Matute a fines del presente año.

Alianza Lima tiene posibles rivales para los playoffs de la Liga 1.

PUEDES VER: Si Universitario sale campeón: los posibles rivales de Alianza Lima en los playoffs de la Liga 1

Resulta que los íntimos han tenido una debacle total en un mes, ya que fueron eliminados de la competición Conmebol a manos de la Universidad de Chile por un global de 2-1 y en el Torneo Clausura de la Liga 1 prácticamente han quedado fuera de lucha por el título, dejándole servido el tricampeonato nacional a Universitario de Deportes.

En ese lapso, Alianza Lima ha perdido 4-3 con Deportivo Garcilaso en Matute, con la U de Chile en Coquimbo por la mínima, 2-0 ante Cienciano en Cusco y recientemente 2-1 con Alianza Universidad en Huánuco. Es decir, en estas últimas semanas ha acumulado un total de cuatro derrotas y apenas dos triunfos.

Por tal motivo, esta mala racha que atraviesan los blanquiazules podría ser motivo para que la directiva analice si le renovarán o no contrato a Néstor Gorosito, quien le dio una buena imagen internacional a la institución esta temporada pero a la larga se quedó sin título alguno y tampoco ha asegurado su participación en la Copa Libertadores del próximo año.

¿A qué clubes ha dirigido Néstor Gorosito?

Estos son todos los clubes que ha dirigido en Argentina, España, Paraguay y Perú:

  • Nueva Chicago
  • San Lorenzo
  • Lanús
  • Rosario Central
  • Argentinos Juniors
  • River Plate
  • Xerez CD
  • Tigre
  • Almería
  • San Martín de San Juan
  • Olimpia
  • Gimnasia La Plata
  • Colón
  • Alianza Lima

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO por GOLPERU: transmisión del partido

  2. Néstor Gorosito tomó drástica medida con sus jugadores tras derrota de Alianza Lima en Huánuco

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano