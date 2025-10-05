- Hoy:
El inesperado detalle que puede truncar la renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima
Hace menos de un mes se hablaba de la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima, pero ahora todo puede complicarse por un fuerte detalle.
Cuando Alianza Lima se encontraba disputando los cuartos de final de la Copa Sudamericana se habló mucho sobre la renovación de Néstor Gorosito, quien destacó a nivel internacional con los blanquiazules. Sin embargo, ahora un detalle que nadie se esperaba podría cambiar la situación del estratega argentino, quien termina su vínculo contractual en Matute a fines del presente año.
Resulta que los íntimos han tenido una debacle total en un mes, ya que fueron eliminados de la competición Conmebol a manos de la Universidad de Chile por un global de 2-1 y en el Torneo Clausura de la Liga 1 prácticamente han quedado fuera de lucha por el título, dejándole servido el tricampeonato nacional a Universitario de Deportes.
En ese lapso, Alianza Lima ha perdido 4-3 con Deportivo Garcilaso en Matute, con la U de Chile en Coquimbo por la mínima, 2-0 ante Cienciano en Cusco y recientemente 2-1 con Alianza Universidad en Huánuco. Es decir, en estas últimas semanas ha acumulado un total de cuatro derrotas y apenas dos triunfos.
Por tal motivo, esta mala racha que atraviesan los blanquiazules podría ser motivo para que la directiva analice si le renovarán o no contrato a Néstor Gorosito, quien le dio una buena imagen internacional a la institución esta temporada pero a la larga se quedó sin título alguno y tampoco ha asegurado su participación en la Copa Libertadores del próximo año.
¿A qué clubes ha dirigido Néstor Gorosito?
Estos son todos los clubes que ha dirigido en Argentina, España, Paraguay y Perú:
- Nueva Chicago
- San Lorenzo
- Lanús
- Rosario Central
- Argentinos Juniors
- River Plate
- Xerez CD
- Tigre
- Almería
- San Martín de San Juan
- Olimpia
- Gimnasia La Plata
- Colón
- Alianza Lima
