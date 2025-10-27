Roberto Mosquera cerca del descenso con Alianza Universidad: DT arremete contra arbitraje

Alianza Universidad está al borde del descenso tras su reciente derrota ante UTC de Cajamarca. El equipo liderado por Roberto Mosquera comenzó ganando el compromiso con un marcador de 0-2, pero en el segundo tiempo el cuadro del 'Gavilán del Norte' lo dio vuelta con tres anotaciones agónicos.

Ante este momento que vive el elenco de Huánuco, Mosquera salió al frente en conferencia de prensa y no calló ante su sentir por ver este marcador que complica las aspiraciones del equipo. Sin embargo, manifestó su molestia por ver que no le dieron terna arbitral FIFA para este cotejo.

"Tengo muchos años como hombre de fútbol y realmente lo que he visto hoy ha sido un abuso, pero nadie dice nada. Nosotros acusamos al árbitro Santos porque, si bien no tenemos nada contra él, sí queríamos árbitros FIFA para este partido; queríamos a alguien con mayor garantía y experiencia porque nos estamos jugando cosas importantes", declaró.

Roberto Mosquera arremete contra arbitraje

Siguiendo la línea del arbitraje, Mosquera detalló todas las acciones arbitrales que generaron molestia a lo largo del compromiso. Generalizó este hecho por el presente que vive el fútbol peruano, sabiendo que ocupan el último lugar en Sudamérica. Espera que hay pronunciamientos de todos los bandos, con el fin de que todo mejore de cara al siguiente certamen.

"Hoy nos sacaron tarjetas a su antojo, nos cobraron un penal que no fue, y hubo otro que pudo haber sido. Siento una profunda tristeza por lo que viene sucediendo en nuestro fútbol y, lamentablemente, nadie levanta la bandera de acusar, porque les caen encima. No tengo nada contra la Liga 3, pero no puede ser posible que manden a los mejores árbitros para ese torneo. Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica. Y sé lo que me van a decir seguramente mañana, pero no tengo miedo", agregó.

Próximos partidos de Alianza Universidad para salvar el descenso

Solo restan tres jornadas en el Torneo Clausura 2025, por lo que Alianza Universidad no tiene margen de error si es que quiere permanecer en Primera División. Los rivales no serán fáciles de roer, por lo que Roberto Mosquera agotará todas las opciones para quedarse en la Liga 1.