0
EN DIRECTO
Boca vs Barracas por Liga Profesional
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Roberto Mosquera cerca del descenso con Alianza Universidad: DT arremete contra arbitraje

"Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica", expresó Roberto Mosquera tras verse perjudicado con el arbitraje en partido de Alianza Universidad.

Diego Medina
Roberto Mosquera molesto tras derrota de Alianza Universidad ante UTC.
Roberto Mosquera molesto tras derrota de Alianza Universidad ante UTC. | Foto: X Alianza Universidad | Gigante Deportivo Premium
COMPARTIR

Alianza Universidad está al borde del descenso tras su reciente derrota ante UTC de Cajamarca. El equipo liderado por Roberto Mosquera comenzó ganando el compromiso con un marcador de 0-2, pero en el segundo tiempo el cuadro del 'Gavilán del Norte' lo dio vuelta con tres anotaciones agónicos.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 y Acumulado con la fecha 16 del Clausura

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

Ante este momento que vive el elenco de Huánuco, Mosquera salió al frente en conferencia de prensa y no calló ante su sentir por ver este marcador que complica las aspiraciones del equipo. Sin embargo, manifestó su molestia por ver que no le dieron terna arbitral FIFA para este cotejo.

"Tengo muchos años como hombre de fútbol y realmente lo que he visto hoy ha sido un abuso, pero nadie dice nada. Nosotros acusamos al árbitro Santos porque, si bien no tenemos nada contra él, sí queríamos árbitros FIFA para este partido; queríamos a alguien con mayor garantía y experiencia porque nos estamos jugando cosas importantes", declaró.

(VIDEO: Gigante Deportivo Premium)

Roberto Mosquera arremete contra arbitraje

Siguiendo la línea del arbitraje, Mosquera detalló todas las acciones arbitrales que generaron molestia a lo largo del compromiso. Generalizó este hecho por el presente que vive el fútbol peruano, sabiendo que ocupan el último lugar en Sudamérica. Espera que hay pronunciamientos de todos los bandos, con el fin de que todo mejore de cara al siguiente certamen.

"Hoy nos sacaron tarjetas a su antojo, nos cobraron un penal que no fue, y hubo otro que pudo haber sido. Siento una profunda tristeza por lo que viene sucediendo en nuestro fútbol y, lamentablemente, nadie levanta la bandera de acusar, porque les caen encima. No tengo nada contra la Liga 3, pero no puede ser posible que manden a los mejores árbitros para ese torneo. Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica. Y sé lo que me van a decir seguramente mañana, pero no tengo miedo", agregó.

Próximos partidos de Alianza Universidad para salvar el descenso

Solo restan tres jornadas en el Torneo Clausura 2025, por lo que Alianza Universidad no tiene margen de error si es que quiere permanecer en Primera División. Los rivales no serán fáciles de roer, por lo que Roberto Mosquera agotará todas las opciones para quedarse en la Liga 1.

  • Alianza Universidad vs Cusco FC
  • Alianza Atlético vs Alianza Universidad
  • Alianza Universidad vs Juan Pablo II

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

  2. Miguel Trauco revela cómo se vivió el tricampeonato en el vestuario de Alianza: "Equipo grande..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano