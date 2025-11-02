- Hoy:
Figura de Sporting Cristal lanza firme advertencia a Alianza Lima: "Vamos a pelear para..."
Tras la victoria ante Comerciantes Unidos, los hinchas de Sporting Cristal se ilusionan con la posibilidad de tener al equipo con opciones de clasificación directa a la Libertadores.
A pesar de los resultados irregulares en el Torneo Clausura 2025, en Sporting Cristal se tiene muy claro el objetivo: luchar por ocupar el puesto de Perú 2 para la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Aunque no dependen de sí mismos, los rimenses tienen serios planes de dejar fuera de la pelea a Alianza Lima y Cusco FC.
Alianza Lima perdió una gran oportunidad de seguir con su buena racha de buenos resultados tras empatar en la última jugada ante Melgar en Matute y esto lo aprovechó Sporting Cristal. Los 'celestes' golearon de visita a Comerciantes Unidos y de esta manera se mantienen en la lucha por los primeros lugares. En tanto, Santiago González mandó un mensaje directo a sus rivales.
Jugador de Cristal advierte a Alianza Lima
La Copa Libertadores es uno de los torneos internacionales más importantes y todos los equipos buscan clasificarse para medirse contra los mejores. Sporting Cristal mantiene el sueño intacta y Santiago González, pieza clave en el club, señaló que buscarán pelear para quedarse con el cupo de Perú 2.
"Nosotros tomamos todos los partidos con seriedad. Arrancamos el Clausura muy bien, tuvimos un bajón, pero el equipo siempre jugó bien y respondió. Los dos últimos partidos no tuvimos eficacia, pero hoy tuvimos ocasiones, el equipo está bien y vamos a pelear para ser Perú 2. Ese es nuestro objetivo a partir de ahora y estamos enfocados en eso", sostuvo en conferencia de prensa.
Sporting Cristal advierte a Alianza Lima en la Libertadores 2026.
Próximos partidos de Sporting Cristal y Alianza Lima
El próximo encuentro de Sporting Cristal será de local ante Cienciano el próximo viernes 7 de noviembre desde las 3:15 p.m. Mientras que Alianza Lima estará visitando a Los Chankas el miércoles 5 de noviembre a partir de las 3:15 p.m. La lucha por lograr la clasificación a la Copa Libertadores está en una lucha constante de punto a punto.
