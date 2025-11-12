Aldo Corzo se confiesa y revela tenso momento con Ricardo Gareca en Perú: "Mi papá lo cuadró"

Luego de celebrar el tricampeonato con Universitario de Deportes, Aldo Corzo ha brindado declaraciones a distintos programas deportivos para expresar su sentir ante el presente que vive en lo deportivo. Sin embargo, recientemente dio de qué hablar al confesar un momento tenso con el ex DT de la selección peruana, Ricardo Gareca. ¿Qué pasó?

En diálogo con el programa "Diego & Talía", el capitán del club crema contó que sintió molestia con el 'Tigre' tras ser suplente en el camino hacia el Mundial Rusia 2018. El lateral había sido parte de casi todo el proceso eliminatorio, pero en el cotejo definitivo ante Nueva Zelanda se mantuvo en la banca.

Por si fuera poco, en los amistosos de preparación para el debut mundialista en Rusia 2018, el técnico Gareca sentó a Aldo Corzo y apostó por Luis Advíncula para los cotejos fundamentales. Si bien ingresaba en cierto tramos de cualquier cotejo, no era algo que agradaba al futbolista de Universitario.

Es por ello, que en la Copa América 2019, hubo un encuentro de los padres de Aldo Corzo con Ricardo Gareca. En aquella oportunidad, el papá del lateral crema 'cuadró' al estratega argentino, pidiendo que su hijo (Aldo) juegue como titular en la selección peruana.

"Ese día yo estaba molesto con Gareca. No le hice notar. Eso fue en 2017 y no jugué de titular en los amistosos previo al Mundial. Yo quería jugar un partido para poder competir. Recuerdo que en el 2019 por la Copa América, mis padres lo encuentran a Gareca un día y mi padre le dice '¿Por qué no pones a mi hijo?' Medio que mi papá lo cuadró. Ricardo siempre respetuoso le respondió y le dijo que eran circunstancias del partido. Mi mamá lo sacó a mi papá", contó Aldo Corzo.

(VIDEO: Diego & Talía)

Ricardo Gareca mantuvo el respeto hacia los padres de Aldo Corzo, pero luego tuvo una charla con el lateral para explicarle ese suceso y darle las razones del por qué era suplente en aquella etapa de la selección peruana.

Aldo Corzo no fue convocado a la selección peruana

Si bien está predispuesto a cualquier llamado de la selección peruana, hoy por hoy Aldo Corzo está lejos de las convocatorias de la Bicolor para los torneos que vengan por delante. El futbolista se concentra en hacer lo mejor con camiseta de Universitario y pelear el tetracampeonato en el 2026.