Edison Flores dejó contundente comentario por su no convocatoria a la selección: "Tienen..."

La selección peruana disputará este miércoles un amistoso contra Rusia en San Petersburgo, en un partido donde el DT Manuel Barreto convocó a 26 futbolistas con el objetivo de cerrar el 2025 con un par de triunfos. Sin embargo, entre los convocados no apareció Edison Flores, quien viene de ser tricampeón de la Liga 1 con Universitario.

Pese a que el técnico interino lo conoce bien de su etapa en la 'U', el 'Orejas' no fue considerado para estos duelos de la Bicolor. En reciente entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha', el polifuncional futbolista sorprendió al mencionar que Barreto nunca se comunicó con él y que comprende su no llamado porque no ha tenido un buen rendimiento con el cuadro crema y en el combinado nacional deben de estar los mejores jugadores del momento.

"No tuve ninguna comunicación con Manuel (Barreto). Con Jean (Ferrari) sí porque el partido previo ante Garcilaso nos encontramos en Videna para saludarlo. Obviamente también entiendo porque en la selección tienen que estar los que tienen buen rendimiento, y yo en la última etapa no he tenido ese buen momento", declaró.

La selección peruana espera a Edison Flores

Por otro lado, el atacante de 31 años recalcó que entiende por qué no está convocado a la Blanquirroja, pero que el Director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, le dijo que lo estaban esperando. De esta forma, comprendió que no iba a ser considerado para los amistosos frente a Rusia y Chile.

"Es comprensible que no esté llamado. Me dijo Jean que me estaban esperando, así que yo entendí que era eso (no iba a ser citado a la selección peruana)", agregó Flores en comunicación con el espacio emitido por RPP.

Edison Flores mencionó que Jean Ferrari le dijo que lo esperaba en la selección peruana. Foto: Universitario de Deportes

¿Cuándo jugó Edison Flores su último partido con la selección peruana?

Es preciso señalar que Edison Flores fue convocado a la selección peruana en setiembre pasado para los compromisos frente a Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026, pero fue desafectado por sufrir una lesión. Por ello, para conocer cuándo fue su último partido con la Blanquirroja hay que remontarnos hasta junio del presente año, más precisamente en el empate sin goles con Ecuador en Lima.