¿Dónde ver Perú vs Rusia y en qué canal se transmite el partido amistoso internacional?
Perú se enfrenta a Rusia desde el Gazprom Arena de San Petersburgo, en amistoso internacional por fecha FIFA. Conoce en qué canal ver cotejo.
Perú se enfrentará a Rusia este miércoles 12 de noviembre, a partir del mediodía hora peruana, en amistoso internacional de fecha FIFA. Este cotejo se disputará en el estadio Gazprom Arena, imponentente recinto ubicado en la ciudad de San Petersburgo. Repasa canales para ver el encuentro.
¿Dónde ver Perú vs Rusia?
Este partido será transmitido por Movistar Deportes, canal exclusivo por la señal de Movistar TV en Perú. Asimismo, en señal abierta se puede seguir el encuentro a través de América Televisión y ATV.
¿Dónde ver ONLINE Perú vs. Rusia?
Por internet, puedes ver el partido a través de la plataforma Movistar TV (antes conocida como Movistar Play), disponible solo para los clientes de Movistar Deportes Perú.
Perú vs Rusia: previa del partido
Superados los problemas de logísitica, finalmente la selección peruana pudo viajar a Europa para enfrentar y disputar el primero de los dos cotejos que jugará para cerrar el año. Luego jugará ante Chile en Sochi.
Uno de los futbolistas que podría debutar en la 'Bicolor' es Fabio Gruber, defensor del Nuremberg de Alemania. Asimismo, destacan las ausencias de Renato Tapia, Joao Grimaldo, Luis Advíncula y Oliver Sonne.
Selección peruana apunta a vencer a Rusia.
Por su parte, el combinado europeo no participa de competiciones oficiales desde el 2022 tras el castigo de la FIFA y solo viene disputando partidos amistosos.
