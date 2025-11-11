0
URGENTE
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

¿Dónde ver Perú vs Rusia y en qué canal se transmite el partido amistoso internacional?

Perú se enfrenta a Rusia desde el Gazprom Arena de San Petersburgo, en amistoso internacional por fecha FIFA. Conoce en qué canal ver cotejo.

Wilfredo Inostroza
Rusia se enfrenta a Perú en amistoso internacional por la fecha FIFA
Rusia se enfrenta a Perú en amistoso internacional por la fecha FIFA | Composición: Líbero
COMPARTIR

Perú se enfrentará a Rusia este miércoles 12 de noviembre, a partir del mediodía hora peruana, en amistoso internacional de fecha FIFA. Este cotejo se disputará en el estadio Gazprom Arena, imponentente recinto ubicado en la ciudad de San Petersburgo. Repasa canales para ver el encuentro.

Erick Noriega disputó los 90 minutos en el empate de Gremio ante Fortaleza por el Brasileirao.

PUEDES VER: Portal brasileño le dio rotunda calificación a Erick Noriega tras empate de Gremio: "En general"

¿Dónde ver Perú vs Rusia?

Este partido será transmitido por Movistar Deportes, canal exclusivo por la señal de Movistar TV en Perú. Asimismo, en señal abierta se puede seguir el encuentro a través de América Televisión y ATV.

¿Dónde ver ONLINE Perú vs. Rusia?

Por internet, puedes ver el partido a través de la plataforma Movistar TV (antes conocida como Movistar Play), disponible solo para los clientes de Movistar Deportes Perú.

Perú vs Rusia: previa del partido

Superados los problemas de logísitica, finalmente la selección peruana pudo viajar a Europa para enfrentar y disputar el primero de los dos cotejos que jugará para cerrar el año. Luego jugará ante Chile en Sochi.

Uno de los futbolistas que podría debutar en la 'Bicolor' es Fabio Gruber, defensor del Nuremberg de Alemania. Asimismo, destacan las ausencias de Renato Tapia, Joao Grimaldo, Luis Advíncula y Oliver Sonne.

selección peruana

Selección peruana apunta a vencer a Rusia.

Por su parte, el combinado europeo no participa de competiciones oficiales desde el 2022 tras el castigo de la FIFA y solo viene disputando partidos amistosos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Confirmado: campeón con Universitario de Deportes jugará en Melgar por todo el 2026

  2. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano