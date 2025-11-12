¡Atención! Sporting Cristal busca firmar a destacado delantero que lleva más de 100 goles

Sporting Cristal ya está tomando las primeras decisiones en relación a su plantel para el próximo año, donde tendrá la obligación de levantar el trofeo de la Liga 1 y romper una sequía de 5 años sin títulos. Por tal motivo, la escuadra rimense apunta a fichajes y renovar a sus principales figuras del plantel. Ahora, se supo que buscan firmar a un destacado goleador que marcó más de 100 goles.

El ataque ha sido uno de los puntos más irregulares del equipo este año, sobre todo tras la salida de Martín Cauteruccio, lo que llevó a la dirigencia a buscar alternativas que garanticen gol y experiencia. Según pudo conocer Líbero, mediante su edición impresa, el club ya inició conversaciones para extender el vínculo de Irven Ávila.

El ‘Cholito’ Ávila se ha consolidado como referente y máximo artillero del plantel en la presente temporada, motivo por el cual la directiva decidió ofrecerle una renovación por un año más. Con ello, Cristal busca mantener a uno de sus jugadores más importantes de los últimos tiempos, considerado por la hinchada como uno de los ídolos modernos del club.

Irven Ávila seguirá jugando en Sporting Cristal la siguiente temporada.

Además, esta propuesta de extensión responde al respaldo que tiene el delantero por parte del comando técnico encabezado por Paulo Autuori, quien valora su aporte dentro y fuera del campo.

Irven Ávila es el tercer máximo goleador histórico de Sporting Cristal

Con una carrera extensa en el club, Irven Ávila se ha convertido en uno de los futbolistas más representativos de Sporting Cristal. En esta temporada inició siendo suplente, pero tras la salida de Cauteruccio, volvió a la titularidad. En total, disputó 36 partidos, anotando 11 goles y brindando 2 asistencias.

Hace tan solo unos días, Ávila logró una asombrosa hazaña. Su doblete ante Comerciantes Unidos le permitió alcanzar los 140 goles oficiales, cifra que lo consolida como el tercer máximo goleador histórico de la institución 'celeste'.

Irven Ávila: trayectoria