Alineaciones Perú vs Rusia: el novedoso once de Manuel Barreto para amistoso en San Petersburgo

Este miércoles, la selección peruana disputará el primero de sus dos partidos amistosos por fecha FIFA de noviembre, enfrentando a su similar de Rusia en el Gazprom Arena. Con Manuel Barreto como DT interino, la Bicolor buscará sumar su primer triunfo tras ocho meses sin lograrlo y con un equipo que tiene algunas caras nuevas. Conoce cuál será la formación del combinado nacional y de su rival.

Posible alineación de la selección peruana

Pedro Gallese; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés (Fabio Gruber), Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Kenji Cabrera, Álex Valera.

La selección peruana solo tuvo un entrenamiento en San Petersburgo para enfrentar a Rusia. Foto: FPF

Perú tuvo muchas complicaciones, pero llegó este martes a San Petersburgo, donde tuvo su primer y único entrenamiento con miras al encuentro frente a los rusos con el plantel completo. A pesar que no se sabe con exactitud cual será el once que salga a la cancha, Barreto tiene en su mente una posible formación, con sistema 4-3-3.

Pedro Gallese tiene todas las fichas para ser el arquero titular. En la línea defensiva, Marcos López será el lateral izquierdo, mientras que Miguel Araujo es uno de los fijos como central. Las principales dudas es en la banda derecha, donde César Inga puede arrancar las acciones en vez de Matías Lazo; mientras que entre Renzo Garcés y Fabio Gruber se pelean por el otro puesto en la zaga.

Erick Noriega es el que tiene más opciones de ser el mediocampista de primera línea, mientras que Jesús Castillo y Jairo Concha serían los encargados de realizar las labores de volante mixto. Álex Valera será el que comience las acciones como principal carta de gol y puede estar acompañado por Kenji Cabrera, Bryan Reyna o Maxloren Castro.

Posible alineación de Rusia

Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov; Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Alexandr Golovín; Alexei Miranchuk, Ivan Sergeev y Nikolay Komlichenko.

Rusia puede jugar ante Perú con casi el mismo once que venció a Bolivia en octubre. Foto: Rusia

Pese a que no juega partidos oficiales desde 2022, Rusia no ha perdido el tiempo y ha disputado amistosos internaciones con un saldo más que bueno, pues ha ganado 14 de sus últimos 21 partidos y no pierde desde setiembre del 2023 contra Egipto Sub 23. Además, en 2025 consiguió seis triunfos y dos empates.

El DT Valery Karpin ha convocado a 26 futbolistas y pondría a la gran mayoría de jugadores que viene de golear 3-0 a Bolivia en octubre pasado, pero con algunos cambios como los de Alexander Silyanov como lateral izquierdo, Alexandr Golovin en la volante y Nikolay Komlichenko en el ataque.