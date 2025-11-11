¡Fuertes declaraciones! El director técnico de Rusia, Valeri Karpin, fue consultado sobre los enfrentamientos que tendrá su país ante las selecciones de Perú y Chile por la fecha FIFA de noviembre, y no dudó en soltar un fuerte comentario respecto a sus rivales sudamericanos. Recordemos que jugará contra la Blanquirroja este miércoles 12 de noviembre en San Petersburgo.

"Estos equipos sudamericanos son muy complicados para nosotros. Son escuadras que tocan bien la pelota y complican nuestro juego. Así que los partidos de noviembre ante Perú y Chile también serán muy interesantes y constructivos para nuestra selección", comenzó indicando el estratega para el medio Match TV.

"Es difícil comparar ambos rivales antes del partido. El nivel es más o menos el mismo. Son equipos buenos y sólidos. Será duro contra Perú y Chile. Jugamos en un estadio cubierto en San Petersburgo, donde hace calor. No tenemos ninguna ventaja climática. Y en Sochi también hace 16 grados centígrados. Por eso celebraron los partidos allí, para que no tuvieran que venir con temperaturas bajo cero", sentenció Karpin, refiriéndose a la selección peruana y la chilena.

La lista de convocados de la selección peruana.

Recordemos que, luego de enfrentarse con Perú, Rusia tendrá un segundo partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre y será ante la Roja este sábado 15 de noviembre. Tras el compromiso, habrá Clásico del Pacífico en territorio ruso el próximo martes 18 del presente mes y a las 12.00 horas peruanas.

Presidente de la Unión Rusa de Fútbol habló de Perú

Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la Unión Rusa de Fútbol, habló hace poco sobre los partidos ante Perú y Chile. “Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales, ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país", precisó.