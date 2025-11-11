0
Periodista alemán no tuvo filtro al ser consultado sobre el nivel de Fabio Gruber: "Es muy..."

Fabio Gruber fue recientemente convocado a la selección peruana por Manuel Barreto, y desde Alemania un periodista lanzó firme comentario al respecto.

Francisco Esteves
Fabio Gruber recibió un firme comentario.
Fabio Gruber recibió un firme comentario. | Foto: Composición Líbero.
Dentro de poco la selección peruana jugará dos amistosos internacionales por la fecha FIFA de noviembre, ante Rusia y Chile. Previo a los compromisos, Manuel Barreto reveló su lista de convocados y en ella se aprecia a Fabio Gruber, defensor central del Núremberg de Alemania que por primera vez vestirá los colores de la Blanquirroja absoluta. Tras conocerse la noticia, un periodista teutón lanzó un firme comentario sobre su rendimiento en el césped.

Como sabemos, el futbolista de 23 años puede jugar para la Bicolor gracias a sus raíces e incluso ya cuenta con el Documento Nacional de Identidad (DNI) que lo verifica como peruano. Por ello, la 'Muñeca' decidió darle una oportunidad y estará presente en los duelos que dispute el 'equipo de todos' en territorio europeo. Es en ese sentido que Uli Digmayer, comunicador alemán, habló sobre su nivel deportivo en una entrevista de Renzo Galiano.

"Fabio Gruber es muy talentoso e inteligente, tiene mucha calma con balón, es relativamente rápido para ser central, posee buenas habilidades de pase y es especialmente fuerte en el juego aéreo. Las disputas o posicionamiento son sus debilidades", precisó el mencionado periodista acerca del hombre que milita en la selección peruana.

selección peruana

Fabio Gruber jugando en Alemania.

De esta forma, dejó claro que valora las cualidades defensivas que tiene Fabio Gruber, sobre todo su velocidad y juego aéreo, pero también mencionó las áreas en las que debe trabajar el central del Núremberg. Recordemos que el equipo de nuestro compatriota marcha actualmente en la Bundesliga 2, Segunda División de Alemania.

¿Cuándo juega Perú?

La selección peruana visitará a Rusia este martes 12 de noviembre y luego chocará con Chile, también en Rusia, el 18 del presente mes. Ambos cotejos iniciarán a las 12.00 horas de Perú y contarán con transmisión de América TV y ATV. Estos duelos son importantes porque sirven para probar nuevos elementos de cara al Mundial 2030.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

