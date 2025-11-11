¿Perú jugará finalmente contra Rusia? Lo último que se sabe sobre el amistoso internacional

La selección peruana tiene previsto enfrentar a Rusia este miércoles 12 de noviembre en un amistoso internacional. Sin embargo, en los últimos días, la 'Bicolor' ha afrontado complicaciones logísticas debido a la reprogramación de su vuelo, lo que generó incertidumbre sobre la realización del compromiso FIFA. ¿Se cancelará o se jugará con normalidad? Te contamos los detalles.

El combinado nacional vio alterados sus planes para los amistosos de noviembre luego de que su vuelo inicial, programado para el sábado, fuera retrasado por un inconveniente médico con el capitán del avión. Finalmente, el equipo logró embarcar el domingo y, tras una serie de escalas, llegó a territorio ruso a las 5:00 a.m. (hora peruana) de este martes 11.

¿Se cancelará el amistoso entre Perú vs Rusia?

Ante esta situación, surgieron dudas sobre una posible reprogramación del amistoso, ya que la 'Bicolor' solo contará con un día de trabajo con el grupo completo. En ese contexto, algunas versiones sostienen que existen altas probabilidades de que el partido sea postergado y se juegue en una nueva fecha.

En esa línea, Movistar Deportes informó que hay grandes chances de que el amistoso sea aplazado un día, por lo que no se disputaría el miércoles 12 como estaba previsto, sino el jueves 13 de noviembre.

Selección peruana ya está en Rusia para el amistoso. Foto: FPF

No obstante, hasta el momento no hay ningún anuncio oficial sobre cambios en la programación. Por lo que, el compromiso sigue en pie, y según informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en un comunicado, la intención es disputar el encuentro con normalidad, aunque no se descarta un ajuste de último momento.

Selección Peruana entrenará este martes en Rusia

De acuerdo con lo comunicado por la FPF, la 'Bicolor' realizará su primera sesión de entrenamiento, con el grupo completo, este martes en las instalaciones del Zenit Training Base, a las 5:45 p.m. (hora local). Tras ello, el plantel quedará listo para enfrentar al combinado ruso.

De esta forma, aunque el cronograma es ajustado y el equipo no contará con el tiempo de preparación ideal, todo apunta a que el duelo ante Rusia se jugará según lo previsto desde un inicio.

¿Cuándo se jugará el Perú vs Rusia?

El partido amistosos entre Perú vs Rusia por la fecha FIFA está programado para desarrollarse este miércoles 12 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Una vez finalice este encuentro, la selección peruana viajará a Sochi para concentrarse en el segundo amistoso ante Chile.