Mundialista ruso no se guardó nada y lanza advertencia a Perú: "Les vamos a meter 3 goles"
Figura de la selección de Rusia, quien participó en dos mundiales, comentó que su país goleará a Perú de forma contundente en su choque del 12 de noviembre en San Petersburgo.
La selección peruana dirigida por Manuel Barreto se enfrentará a Rusia en un amistoso internacional en fecha FIFA. Es por eso que un mundialista ruso ha salido al frente para dar un rotundo comentario sobre la Bicolor e indicar que el combinado ruso goleará a Perú 3-0. Estamos hablando de Aleksandr Mostovói.
PUEDES VER: Luis Ramos dio fuerte comentario tras no ser convocado a la selección peruana: "No puedo..."
Aleksandr Mostovói, mundialista de Rusia, dio fuerte advertencia a la selección peruana
En la conversación con el programa 'Mano a Mano', transmitido por 'D'enganche', los panelistas deportivos Mauricio Loret de Mola, Michael Succar y Diego Penny entrevistaron a Mostovói, exfutbolista de la selección de Rusia que participó en dos mundiales, en 1994 y 2002.
Video: D'engache
Aleksandr Mostovói, quien fue consultado sobre cómo ve el duelo que sostendrá Perú contra Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025 en la Gazprom Arena de San Petersburgo, sorprendió a los comunicadores peruanos con su respuesta.
"Estoy pensando con el frío. Bueno, llámame después del partido contra Perú. Les vamos a meter 3 goles a Perú. El miércoles nos vemos, amigos", manifestó.
Esta respuesta causó risas y carcajadas en los peruanos que entrevistaban al mundialista ruso, ya que el jugador se encuentra seguro de que Perú no hará un gran partido contra su similar ruso.
Es importante mencionar que Aleksandr Mostovói hizo su debut oficial con la selección de Rusia en 1992 y disputó dos Copas Mundiales de la FIFA (1994 y 2002) y dos Eurocopas (1996 y 2004).
En su paso internacional por el país europeo, el exjugador del Celta de Vigo, Benfica, Spartak Moscú y Estrasburgo, logró disputar 50 partidos y anotó en 10 ocasiones.
Perú vs Rusia: Amistoso Internacional FIFA
El duelo entre la selección peruana y la rusa se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2025 a las 12:00 p. m. (hora de Perú) por la fecha FIFA en el estadio Gazprom Arena, San Petersburgo. El encuentro estará disponible en diversos canales como Movistar Deportes y ATV.
