Luis Ramos dio fuerte comentario tras no ser convocado a la selección peruana: "No puedo..."

La selección peruana, bajo el mando de Manuel Barreto, ha lanzado su nueva lista de convocados para los amistosos internacionales ante Rusia y Chile en Europa. Lo sorpresivo de este nuevo llamado es la ausencia de Luis Ramos, delantero de América de Cali, quien tuvo palabras para referirse a este importante acontecimiento que ha generado revuelo en el Perú.

Luis Ramos no se guardó nada y dio fuerte respuesta sobre su no llamado a la selección peruana

Después de anotar un gol ante Unión Magdalena, Ramos fue entrevistado por diversos periodistas de Colombia, quienes le consultaron sobre su ausencia en la selección de Perú en los amistosos FIFA.

Video: Gustavo Peralta

"Es una pregunta que no puedo responder por algunos motivos. Solamente decirle a la gente de Perú, algunos están equivocados y otros están en lo cierto. Decirles que uno siempre va a estar enfocado en su selección. Un día salí al extranjero para dar lo mejor de mí y creo que soy el goleador en un club tan histórico de Colombia. Siempre estaré a disposición de mi selección, lo mucho que me costó llegar y siempre querré ir", dijo de forma tajante.

Luis Ramos, quien utilizó los medios colombianos para erradicar la información que salió sobre él y la razón de no querer ser llamado a la Bicolor para estar presente en los duelos de América de Cali, está definiendo torneos locales.

Ante ese rumor, el delantero de la selección dejó en claro que esas noticias son falsas y que siempre está comprometido con la selección peruana, ya que ha hecho todo lo posible para estar y ser una alternativa para Manuel Barreto.

De esta forma, lo dicho por Ramos afirma lo expuesto por el técnico interino del combinado nacional, quien afirmó que la decisión de no llamarlo es por decisión técnica y no por otros trascendidos que no van con la verdad.