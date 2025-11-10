- Hoy:
Perú vs. Rusia: el apretado itinerario que tendrá la Bicolor para el amistoso internacional
La selección peruana se enfrenta a Rusia este miércoles y se dio a conocer el itinerario que tendrá la Bicolor para el partido amistoso en San Petersburgo.
La selección peruana está por disputar sus últimos partidos amistosos del 2025, siendo el primero de ellos ante su similar de Rusia en San Petersburgo. Con Manuel Barreto como técnico interino, la Bicolor ya emprendió vuelo a Europa con el objetivo de cerrar el año sacando buenos resultados.
Pese a que sufrió algunos contratiempos por temas ajenos a la FPF, el 'Equipo de Todos' partió el último domingo con destino a tierras rusas, por lo que su itinerario ha cambiado por completo y será más apretado con miras al enfrentamiento contra el combinado local. A continuación, conoce cual será la agenda que tendrá la Blanquirroja.
El itinerario de la selección peruana para el amistoso ante Rusia
Los jugadores y el cuerpo técnico de Perú que viajaron desde Lima llegó a Astrakhan (Rusia), después de hacer conexiones anteriores en París (Francia) y Estambul (Turquía). Ahora, de acuerdo a lo señalado por la FPF, tienen pactado el arribo a San Petersburgo este martes 11 de noviembre a las 9 de la mañana de dicho país (1 a. m. en territorio peruano).
La selección peruana ya se encuentra en Rusia y llegará a San Petersburgo este martes. Foto: FPF
Ya en dicha ciudad se sumarán los convocados que vienen del extranjero y tendrán un único entrenamiento ese mismo día en el Zenit Training Base desde las 5:45 de la tarde hora local, cerrando así su preparación para medir fuerzas con el combinado ruso el miércoles 12 en el Gazprom Arena a las 12:00 del mediodía horario de Perú.
Ni bien enfrenten a Rusia, la selección peruana viajará a Sochi
Por otro lado, la selección peruana parte de San Petersburgo el jueves 13 de noviembre rumbo a la ciudad de Sochi para desde ahí prepararse con más tiempo de antelación de cara al último amistoso del 2025 frente a Chile en el Estadio Fisht el próximo martes 18 del presente mes.
Selección Peruana: fecha y hora de amistosos por fecha FIFA de noviembre
- Rusia vs. Perú | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena, San Petersburgo | 20:00 horas Rusia (12:00 horas de Perú)
- Perú vs. Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fisht, Sochi | 19:00 horas de Rusia (11:00 horas de Perú)
