DT de Rusia, Valeri Karpin, dio rotunda opinión sobre Manuel Barreto: "Este..."

La selección peruana se enfrentará a Rusia en un partido amistoso durante la fecha FIFA en el estadio Gazprom Arena, en San Petersburgo. Previo a este importante encuentro, el técnico del equipo ruso, Valeri Karpin, lanzó una fuerte declaración contra el entrenador interino de la Bicolor, Manuel Barreto.

A través de una entrevista publicada en el portal web de RFU, Karpin fue consultado sobre el primer partido amistoso que sostendrá en noviembre contra Perú.

Valeri Karpin, técnico de Rusia, espera ganar el duelo contra la selección peruana para cerrar bien el 2025.

En este caso, el DT ruso evitó hablar tanto del juego de Perú; más bien, se refirió a Barreto, a quien investigó y sabe que solo ha dirigido a la selección de todos en una sola ocasión.

"Por supuesto que hay planes. Solo han jugado un partido con este entrenador (Manuel Barreto), contra Chile. Probablemente, solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros", manifestó.

Además, Valeri Karpin se mostró positivo sobre los partidos que sostendrá la selección rusa ante Chile y Perú, ya que considera que son excelentes rivales para demostrar el poderío de Rusia en los dos últimos encuentros oficiales del 2025.

"Como siempre, estamos muy ilusionados con los partidos contra Perú y Chile. Tenemos muchas ganas de deleitar a la afición y poner a prueba nuestra valía en los últimos partidos del año con un juego de calidad y un resultado positivo", afirmó.

El técnico de Rusia también detalló sus próximos objetivos que tendrá cuando dirija a su país en los duelos que vendrán en 2026. "Como explicamos al anunciar la ampliación de la plantilla, en la próxima concentración nos centraremos principalmente en jugadores familiarizados con nuestros requisitos y metodología de trabajo", finalizó.