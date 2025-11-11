0
URGENTE
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Cristal jugó en la 'B' con un triunfo 2-0 que motiva a su fiel hinchada

¡Sorpresa! Con la Liga 1 a punto de terminar, Cristal sorprendió al mundo entero disputando la 'B' y ganando un partido sumamente intenso.

Francisco Esteves
Cristal ganó 2-0 e ilusiona a sus hinchas.
Cristal ganó 2-0 e ilusiona a sus hinchas.
COMPARTIR

El fútbol peruano viene llegando a su final, al menos en cuanto a la temporada 2025, ya que Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1. En ese sentido, teniendo en cuenta que la atención se centró en los cremas, pocos son los hinchas que saben acerca de Cristal y su triunfo en la 'B' por 2-0 el pasado fin de semana, generando gran emoción entre sus aficionados.

Alianza Lima y un fuerte anuncio.

PUEDES VER: Alianza Lima sorprende a hinchas con mensaje previo al mercado de fichajes: "En casa"

Así como lees, los celestes sumaron de a tres gracias a un merecido triunfo sobre Surco, causando así el festejo de su fiel hinchada. Sin embargo, es importante precisar que no nos referimos a Sporting Cristal, el club que actualmente es dirigido por Paulo Autuori y que se encuentra luchando por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, sino a una escuadra totalmente diferente.

Se trata de Cristal Puente Piedra, que en su categoría 2008 venció 2-0 por el Torneo Federación Copa Plata-B y mostró un buen rendimiento en la competición nacional. De esta forma, el club se sigue preparando para sus próximos encuentros y espera seguir sumando triunfos para salir campeón a final de temporada.

futbol peruano

Cristal sorprendió con importante triunfo.

Vale precisar que este certamen es sumamente importante para el balompié incaico, y es que pese a no ser la Liga 1 sirve como vitrina para los diferentes talentos que hay en nuestro país. Compiten clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes, y de acá muchas veces las instituciones deportivas deciden qué futbolistas siguen avanzando y también a quiénes suben al primer equipo.

Sporting Cristal y Universitario chocaron por la Copa Oro

Por el Torneo Élite Federación Copa Oro, de mayor prestigio, se enfrentaron Sporting Cristal y Universitario de Deportes también en la categoría 2008. Ambos clubes se repartieron puntos debido a que empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y buscarán sumar de a tres en la próxima jornada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¿Perú jugará finalmente contra Rusia? Lo último que se sabe sobre el amistoso internacional

  2. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

  3. Confirmado: campeón con Universitario de Deportes jugará en Melgar por todo el 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano