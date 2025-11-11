- Hoy:
Cristal jugó en la 'B' con un triunfo 2-0 que motiva a su fiel hinchada
¡Sorpresa! Con la Liga 1 a punto de terminar, Cristal sorprendió al mundo entero disputando la 'B' y ganando un partido sumamente intenso.
El fútbol peruano viene llegando a su final, al menos en cuanto a la temporada 2025, ya que Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1. En ese sentido, teniendo en cuenta que la atención se centró en los cremas, pocos son los hinchas que saben acerca de Cristal y su triunfo en la 'B' por 2-0 el pasado fin de semana, generando gran emoción entre sus aficionados.
Así como lees, los celestes sumaron de a tres gracias a un merecido triunfo sobre Surco, causando así el festejo de su fiel hinchada. Sin embargo, es importante precisar que no nos referimos a Sporting Cristal, el club que actualmente es dirigido por Paulo Autuori y que se encuentra luchando por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, sino a una escuadra totalmente diferente.
Se trata de Cristal Puente Piedra, que en su categoría 2008 venció 2-0 por el Torneo Federación Copa Plata-B y mostró un buen rendimiento en la competición nacional. De esta forma, el club se sigue preparando para sus próximos encuentros y espera seguir sumando triunfos para salir campeón a final de temporada.
Cristal sorprendió con importante triunfo.
Vale precisar que este certamen es sumamente importante para el balompié incaico, y es que pese a no ser la Liga 1 sirve como vitrina para los diferentes talentos que hay en nuestro país. Compiten clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes, y de acá muchas veces las instituciones deportivas deciden qué futbolistas siguen avanzando y también a quiénes suben al primer equipo.
Sporting Cristal y Universitario chocaron por la Copa Oro
Por el Torneo Élite Federación Copa Oro, de mayor prestigio, se enfrentaron Sporting Cristal y Universitario de Deportes también en la categoría 2008. Ambos clubes se repartieron puntos debido a que empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y buscarán sumar de a tres en la próxima jornada.
