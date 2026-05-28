Este viernes 29 de mayo, Josie Diez Canseco presenta las predicciones astrológicas para cada signo del zodiaco. En esta nota de Líbero, podrás conocer cómo las energías cósmicas impactarán en áreas como el amor, la salud, las finanzas y el trabajo. Es importante que estés atento a las señales y oportunidades que podrían surgir a lo largo del día. ¿Qué sorpresas te depara el horóscopo para esta jornada?

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones para tu signo del zodiaco

ARIES: 20 MAR-19 ABR. Estarás propenso a discutir por cualquier motivo, y lo que parecía algo sin importancia se agravará y enfriará tu relación de pareja. Pasará algún tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Surgirán desacuerdos en el trabajo y, como siempre tratarás de imponer tu criterio, te convendría ceder esta vez: ganarás más.

Número de suerte, 11.

TAURO: 20 ABR-20 MAY. En el amor todo será ternura, pero enfrentarás situaciones que pondrán a prueba la confianza en tu pareja; con alguna dificultad lograrás sobreponerte y dominar tus celos. Este viernes no te conviene discutir ni tratar de sobresalir solo; unirte a un equipo de trabajo te abrirá mejores oportunidades de progreso.

Número de suerte, 13.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN. Reconocerás que te has equivocado y no desistirás a pesar de la actitud fría de esa persona; tu persistencia y tus demostraciones de arrepentimiento la harán ceder y tendrás otra oportunidad. Con decisión y confianza en ti mismo, y sin pensar en las consecuencias, arriesgarás en una inversión y ganarás.

Número de suerte, 8.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL. Conversa con tu pareja; es hora de disipar todas las dudas y aclarar los malos entendidos. Actúa con paciencia, escucha y todo se arreglará. Excelente día para cerrar tratos y sociedades con personas conocidas y de tu total confianza.

Número de suerte, 20.

LEO: 22 JUL-22 AGO. Tus ocupaciones no te dejarán tiempo para el amor, pero tendrás atenciones especiales con las que le demostrarás a esa persona que siempre está en tu corazón. Dejarás de insistir en que los demás asuman su responsabilidad y trabajarás tú solo en ese nuevo proyecto; obtendrás un merecido éxito y reconocimientos.

Número de suerte, 15.

VIRGO: 23 AGO-22 SET. Has aprendido de los fracasos y ahora estás seguro de lo que quieres en el amor; este viernes lo tendrás al alcance de tus manos y sabrás que es por quien has estado esperando. Buenas noticias a nivel laboral y económico: te sentirás más tranquilo con respecto a tus deudas.

Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET-22 OCT. Después de mucho insistir tendrás una nueva oportunidad con tu pareja; este viernes recuperarás la alegría y sentirás que la vida vuelve a tener un sentido especial para ti. Tendrás ingresos extra y los guardarás para la inversión que quieres hacer; más pronto de lo que imaginas concretarás tu sueño.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV. Empezarás el día con mucho entusiasmo y con ganas de divertirte; tu carisma atraerá a personas agradables, entre las que encontrarás a la pareja ideal que te acompañará en tus planes. Tu poder de convencimiento te dará ventajas a la hora de negociar; este viernes cerrarás un trato beneficioso para ti.

Número de suerte, 10.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC. Estarás rodeado de gente agradable que te contagiará su alegría y positivismo; este viernes los recuerdos que te entristecían quedarán en el pasado y no volverán a tener cabida en tu corazón. Tu capacidad y perseverancia harán posible que tus proyectos lleguen a buen fin.

Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE. No te dejes llevar por la primera impresión; trata más a esa persona antes de ilusionarte. Descubrirás que su forma de vida no es compatible con la tuya. Aunque desearás hacer cambios en el trabajo que realizas en grupo, respetarás la opinión de los demás; el resultado te demostrará que esta vez tenían razón.

Número de suerte, 5.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB. Han llegado a tu vida nuevas amistades y ha aumentado tu actividad social; este viernes tu pareja exteriorizará su molestia por el poco tiempo que le dedicas y no podrás negar que tiene razón. Será un día de éxitos que despertarán algunos celos, pero no te afectarán y seguirás adelante.

Número de suerte, 21.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR. La desconfianza y los celos de esa persona te molestan y empiezas a desear tu libertad; este viernes romperás con ataduras que te incomodan y te limitan. Será un día de ingresos extra producto de los juegos de azar.