Ureña revela sorpresiva charla con Gareca en Lima para convocarlo a Chile: "Querían…"

Para muchos hinchas de Universitario, el volante Rodrigo Ureña es uno de los futbolistas extranjeros más importantes que llegó al club en los últimos años. Su gran presente en el cuadro crema le permitió ser convocado a la selección chilena por Ricardo Gareca cuando era el entrenador.

Al respecto, y tiempo después de su llamado a ‘La Roja’, el mediocampista merengue sorprendió al revelar datos inéditos sobre su conversación con el ‘Tigre’ antes de ser parte de su plantel. Fue en conversación con el programa ‘Juego Cruzado’ en Denganche donde dejó un rotundo mensaje.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre la selección chilena con Ricardo Gareca?

“Me vinieron a ver a Lima (Bonillo y Gareca), estuvimos conversando en un hotel, querían saber mi postura. Un poco me contaron sobre su proyecto, lo que ellos esperaban de mí y lo que querían de mí como jugador, si estaba dispuesto a cualquier cosa por estar con mi selección, y a entender los momentos”, dijo al ser consultado sobre cómo fue su convocatoria.

(Video: Denganche)

En esa línea, Rodrigo Ureña recordó con mucha gratitud la sinceridad que tuvo el estratega argentino durante la charla. Asimismo, resaltó que se encuentra tranquilo con un próximo llamado a ‘La Roja’, el cual dependerá del desempeño que continúe demostrando en el campo de juego.

“En ese sentido, también estoy súper agradecido con ellos, porque también fueron muy transparentes conmigo, y me gustó la forma en la que yo puedo llegar a la selección, porque lo mío ha sido gracias a Dios solo esfuerzo. Yo no le debo nada a nadie, a ningún representante, en ese sentido me deja tranquilo. En mi cabeza, las veces que no fui a la selección entendía que quizá no era el momento, o no había hecho lo suficiente futbolísticamente para estar”, agregó.