En Chile arremeten contra Ricardo Gareca y ahora Gary Medel lapida al DT: "Trabajaba muy mal"

Uno de los técnicos muy queridos del fútbol peruano es Ricardo Gareca. Su gran labor con la selección nacional fue clave para volver a una Copa del Mundo como en Rusia 2018. Sin embargo, conforme pasaron los años, tuvo un breve paso con la escuadra chilena en las recientes Eliminatorias 2026, dejando otra óptica para los sureños por su gestión con 'La Roja'.

Justamente, uno de los referentes de la denominado "Generación Dorada" en Chile se pronunció públicamente para arremeter contra Ricardo Gareca. Nos referimos a Gary Medel, quien tuvo una entrevista con TNT Sports y confesó todos los comentarios que llegaban a su alrededor sobre el 'Tigre'.

En primera instancia, agradece que no fue llamado en la época que el DT argentino asumió el cargo con la selección chilena, ya que varios integrantes del plantel le manifestaron que su trabajo era "paupérrimo". Esto, dejó muy impactado a la afición sureña, quienes comienzan a poner en tela de juicio el trabajo que realizó Gareca en la Copa América y Eliminatorias.

"Menos mal que no fui. Mucha gente me contó que él trabajaba muy mal, que los entrenamientos eran paupérrimos. Así que, menos mal, porque hubiese pasado rabias. Es complejo el tema de la selección, perdimos con Bolivia, que nunca había pasado. Pero este es un proceso nuevo, hay jugadores maduros como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Felipe Loyola o Gabriel Suazo, que son caras que tienen responsabilidades de capitanes, ellos deben llevar a la Selección a un proceso exitoso y ojalá que al Mundial", declaró Gary Medel para TNT Sports.

(VIDEO: TNT Sports)

Ricardo Gareca fue descartado para volver a la selección peruana

Tras quedar libre, luego de su renuncia a la selección chilena, Ricardo Gareca siente que tiene las fuerzas para asumir un nuevo reto con un plantel mayor de cualquier país o un club profesional. En el caso de Perú, Jean Ferrari confesó que el 'Tigre' no tiene el perfil ideal para el objetivo que tiene la Bicolor de cara al Mundial 2030. De esta manera, todo hace indicar que no habrá un posible 'Last Dance' del estratega argentino con la selección peruana.