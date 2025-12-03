Mr. Peet critica al flamante fichaje de Sporting Cristal por bajo rendimiento: "El tipo..."

Sporting Cristal necesitará de grandes refuerzos y cambios de cara al 2026 si lo que busca es luchar por el campeonato. En ese sentido, Mr. Peet no se guardó nada y apuntó contra uno de los jugadores del equipo celeste que no ha tenido un buen rendimiento y esto podría afectar a los rimenses.

Luego del empate ante Alianza Lima, Mr. Peet fue crítico con uno de los fichajes de Sporting Cristal que llegó a generar gran ilusión entre los hinchas, pero que terminó convirtiéndose en una decepción. Su rendimiento en los últimos meses ha dejado mucho qué desear.

Mr. Peet critica fichaje de Sporting Cristal

Sporting Cristal trajo grandes refuerzos para la temporada 2025; sin embargo, uno de los más relevantes fue Felipe Vizeu debido a los clubes por los que había jugado y llegaba con el peso de ser el reemplazante de Martín Cauteruccio.

"Lo que termina pasándole factura a Cristal hoy, es no tener un nueve. Cristal hoy no tuvo un nueve. Vizeu termina haciendo un partido correcto en cuanto a descargas y en cuanto a generar una segunda jugada, pero de cara al gol tiene una clarísima que Maxloren lo habilita y el tipo… esa es la foto que termina tirando abajo su buen trabajo en cuanto a descargas y en cuanto a habitación de sus compañeros. La foto final de Vizeu es el gol errado", fue la crítica de Mr. Peet hacia el delantero rimense.

(Video: Mr. Peet Channel)

Felipe Vizeu tuvo una clara ocasión para poner a Sporting Cristal delante en el marcador tras un pase de Maxloren Castro, pero no supo aprovecharlo y se resbaló en el área dejando la pelota libre para el manejo de Guillermo Viscarra.

¿Hasta cuándo tiene contrato Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

El delantero brasileño Felipe Vizeu, de 28 años, firmó contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. Hasta el momento, el atacante forma parte de los planes de Autuori, pero dependerá del cierre de temporada.