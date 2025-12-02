Gorosito rompió el silencio y reveló por qué Piero Cari no jugará ante Cristal: "Pero no..."

Néstor Gorosito utilizó la previa del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal para revelar la razón de la ausencia de Piero Cari en la primera semifinal de los play-offs de la Liga 1. El técnico decidió romper su silencio para desmentir los rumores que vinculan al futbolista con la indisciplina.

Néstor Gorosito reveló por qué Piero Cari no jugará ante Sporting Cristal

En la conversación con Ana Lucía Rodríguez, periodista de L1MAX, Gorosito fue consultado sobre diversos temas que incluyen el partido entre Alianza y Cristal.

Una de las preguntas y de las que más polémica genera es la ausencia de Piero Cari, quien no fue convocado para disputar el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 ante el cuadro rimense.

Video: L1MAX

"Entran 20; si no falta Cari, falta Lavandeira; sino, Lavandeira falta Ceppelini; sino, falta Ceppelini, falta Burlamaqui. Entran 20, si fuera por nosotros, entran todos, pero no se puede", declaró ante las cámaras del medio peruano.

La respuesta de Néstor Gorosito responde a muchas preguntas que tenían los hinchas aliancistas que esperaban que su futura promesa sea parte del once que juegue contra Cristal.

Sin embargo, el técnico de Alianza Lima dejó en claro que esta decisión de dejarlo fuera de la lista de convocados no tiene que ver con indisciplina, sino que solo puede llevar a 20 jugadores y Piero Cari no entró en sus planes para este encuentro que define el cupo 2 de la Copa Libertadores.

Es importante mencionar que durante la temporada actual, Cari ha sido la apuesta de Gorosito para la volante de Liga 1 y los torneos internacionales, incluyendo la Copa Libertadores y la Sudamericana. No obstante, esta decisión difiere de lo que inicialmente decidía el entrenador aliancista.