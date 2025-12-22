¡Oficial! Rebagliati sorprende al ser anunciado en su nueva casa televisiva para 2026: "Se une..."

GOLPERÚ se despedirá de la transmisión de los partidos del fútbol peruano para 2026, y con ello, algunas de sus figuras más representativas como Diego Rebagliati tomarán nuevos desafíos. Bajo ese escenario, recientemente se conoció que otra importante casa televisiva hizo oficial su llegada con miras al próximo año.

Diego Rebagliati es anunciado como nueva incorporación de canal peruano para 2026

El ex Sporting Cristal pasará a formar parte de L1 MAX. El canal multiplataforma confirmó que Rebagliati será una de las nuevas incorporaciones de cara al 2026; del mismo modo, indicaron que se vienen grandes novedades en la programación.

"¡Diego está donde está el fútbol! Diego Rebagliati se une al equipo de L1 MAX, que el 2026 contará con todo el fútbol peruano, nuevos programas y muchas más sorpresas", fue el anuncio que realizó el canal en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

Cabe recordar que, Sport Boys y Universitario de Deportes finalizaron su contrato con el consorcio GOLPERÚ a fines de este 2025, por consiguiente, tendrán que transmitir sus partidos en L1 MAX, de acuerdo a lo precisado en las bases de la Liga 1.

A propósito de aquel reglamento, el flamante jale Diego Rebagliati lanzó un categórico mensaje que reafirma lo señalado. "Este 2026 toda la Liga 1 solo por L1 MAX", sostuvo en el video de su presentación.

Movistar TV retira a GOLPERÚ de la parrilla de canales de la Liga 1

Mediante un comunicado, Movistar TV confirmó que GOLPERÚ dejará de transmitir los partidos del fútbol peruano para la temporada 2026. Esta medida empezará a regir desde el 1 de enero del próximo año.