Partidos de hoy EN VIVO, lunes 15 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este lunes 15 de septiembre. Hay fútbol en LaLiga, Serie A, entre otros torneos internacionales.
Arranca una nueva semana y con ello se juega una nueva fecha de las diferentes ligas del mundo. Este lunes 15 de septiembre hay programación de partidos en vivo en LaLiga de España, Serie A de Italia. Además, en Sudamérica hay Primera A de Ecuador y Brasileirao. Revisa el horario y dónde ver la transmisión de cada encuentro.
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Espanyol vs Mallorca
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Hellas Verona vs Cremonese
|Disney+, Zapping
|13:45
|Como vs Genoa
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en el Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Bahia vs Cruzeiro
|Fanatiz, SporTV, Premiere
Partidos de hoy Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Manta vs Aucas
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy Segunda División Perú
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Universidad San Martín vs Molinos El Pirata
|ATV
El horario de los partidos está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
