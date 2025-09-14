0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, lunes 15 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este lunes 15 de septiembre. Hay fútbol en LaLiga, Serie A, entre otros torneos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse el lunes 15 de septiembre
Programación de partidos en vivo a disputarse el lunes 15 de septiembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Arranca una nueva semana y con ello se juega una nueva fecha de las diferentes ligas del mundo. Este lunes 15 de septiembre hay programación de partidos en vivo en LaLiga de España, Serie A de Italia. Además, en Sudamérica hay Primera A de Ecuador y Brasileirao. Revisa el horario y dónde ver la transmisión de cada encuentro.

FIFA sorprende a Venezuela y modifica sus puntos en la tabla Conmebol.

PUEDES VER: FIFA modificó los puntos de Venezuela y supera a Bolivia en la tabla Conmebol

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Espanyol vs MallorcaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Hellas Verona vs CremoneseDisney+, Zapping
13:45Como vs GenoaESPN, Disney+

Partidos de hoy en el Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Bahia vs CruzeiroFanatiz, SporTV, Premiere

Partidos de hoy Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Manta vs AucasCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy Segunda División Perú

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Universidad San Martín vs Molinos El PirataATV

El horario de los partidos está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Medio brasileño calificó a Erick Noriega con firme comentario tras derrota de Gremio: "No es..."

  2. Barcelona SC aplastó 4-0 al Emelec de Christian Cueva y se quedó con el Clásico del Astillero

  3. FIFA modificó los puntos de Venezuela y supera a Bolivia en la tabla Conmebol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano